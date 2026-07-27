Jennifer Lopez deja caer que su vida es "mejor" tras su divorcio de Ben Affleck mientras celebra sus 57 años

Jennifer Lopez ha querido celebrar su 57 cumpleaños lanzando una profunda reflexión sobre su momento personal.

Ha dejado ver a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram una grabación en su coche acompañada por un audio sobre el famoso discurso de Theodore Roosevelt El hombre en la arena, que habla sobre la resiliencia ante los errores y la crítica, dejando una frase muy reveladora en la publicación: "Cuando sigues adelante, todo va a mejorar".

Un mensaje con el que la intérprete mira al futuro tras finalizar su divorcio de Ben Affleck a principios de 2025, tiempo después de haber reconocido abiertamente cómo el impacto de la ruptura la llevó a cancelar su gira y detener su carrera para transformar su vida.

La estrella de la música ha disfrutado de esta celebración durante una escapada de relax junto a su hermana Lynda Lopez, compartiendo momentos de complicidad en sus redes sociales con el mensaje: "¡Un viaje doble de cumpleaños entre hermanas siempre es una buena idea!".

Jennifer Lopez celebra su cumpleaños doble con su hermana | Instagram @jlo

Esta actitud optimista reafirma la postura de libertad que la propia protagonista de Atlas ya manifestó abiertamente en el programa Good Morning America al analizar su situación tras el divorcio: "Estoy en mi época feliz. Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre; soy independiente. Y se siente realmente bien".