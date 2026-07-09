Justin Baldoni y su esposa rompen su silencio contra Blake Lively tras dos años de "traumas y mentiras"

Justin Baldoni y su esposa Emily han roto dos años de absoluto silencio para arremeter con dureza contra Blake Lively, acusándola de haberles causado un profundo "dolor" a base de falsedades.

La pareja ha publicado un vídeo en Instagram justo después de conocerse que la actriz de Gossip Girl le exige judicialmente un pago de 8 millones de dólares para cubrir sus costes de abogados.

Con el rostro serio, Emily Baldoni ha señalado directamente la campaña pública de la actriz: "Es importante que en esa gratitud no se niegue la injusticia y el dolor que también hemos sentido en los últimos años. Hemos tenido que lidiar con tantas cosas y trato de entender ¿cómo pudo suceder algo así?, y mucho menos disfrazarlo como una lucha por las mujeres. Como familia, hemos tenido que superar muchos traumas".

Por su parte, el director ha zanjado con un contundente apunte de su mujer confirmando que todo ha sido una "mentira". Justin explicó que su fe en la justicia les había llevado, tanto a él como a su esposa, a guardar silencio durante su batalla legal con Lively. "Eso generó mucho revuelo y no queríamos contribuir a él. Así que simplemente queríamos dejar que el sistema judicial siguiera su curso", explicó.

Blake Lively a su salida de los juzgados de Nueva york a una comparecencia por su demanda a Justin Baldoni | Reuters

Acto seguido, Emily declaró: "La verdad y los hechos hablan por sí solos". Se giró para mirar con cariño a su marido antes de añadir: "Y aquí estamos".

Esta explosiva reaparición llega en un momento crítico de la disputa, semanas después de que los expertos hayan analizado quién ganó realmente la última batalla legal entre ambos tras una compleja sentencia.

Justin Baldoni y su mujer en el juzgado | Reuters

Sin embargo, este último cruce de reproches y reclamaciones económicas agrava el serio problema al que se enfrentan Blake Lively y Justin Baldoni, donde los analistas ya adelantaban que ambos lo van a pasar muy mal debido al desgaste de su imagen pública.

Lejos de querer enterrar el hacha de guerra tras los últimos acuerdos en los tribunales neoyorquinos, el matrimonio ha advertido seriamente a la actriz de que esto es solo el principio: "Hay mucho más que diremos. Y lo diremos. Ese momento llegará", han sentenciado, asegurando que ahora se centrarán en su proceso de recuperación y en su familia.