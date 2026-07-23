La reacción de Angelina Jolie tras renunciar sus hijos al apellido de Brad Pitt: "Si la gente supiera la verdad"

La fractura entre Brad Pitt y sus hijos suma un nuevo capítulo judicial. Vivienne, la hija menor de la pareja que acaba de cumplir 18 años, ha presentado la documentación oficial en el Tribunal Superior de Los Ángeles para eliminar legalmente el apellido paterno y pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie, rindiendo homenaje a su abuela materna.

Angelina Jolie y su hija Vivienne | Gtres

Tras hacerse pública la petición, una fuente cercana a Angelina Jolie ha asegurado en exclusiva a Page Six que la actriz busca mantenerse al margen del conflicto: "Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos se recuperen. Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría. El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia".

Con esta solicitud, cuya vista se celebrará el próximo 2 de noviembre, Vivienne sigue los pasos de sus hermanos mayores.

Shiloh logró la aprobación judicial para quitarse el apellido Pitt tras cumplir la mayoría de edad, mientras que Maddox y Zahara tienen fijadas sus audiencias para septiembre.

Angelina Jolie con sus hijos Zahara y Maddox | Gtres

Asimismo, Knox se graduó en la escuela utilizando únicamente el apellido Jolie y Pax mantiene una relación tensa con el actor.

Por su parte, el entorno del intérprete califica con dolor a PEOPLE la postura de su exmujer: "Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental", en un momento en que el propio Pitt afirmaba recientemente que al llegar a su edad "te das cuenta de lo importante que es rodearte de la gente que conoces, la gente que quieres, la gente que te quiere".