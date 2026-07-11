Las estrellas que han apoyado a Justin Baldoni tras pronunciarse sobre su batalla legal contra Blake Lively

Después de dos años de silencio que abarcaban desde la promoción de It Ends With Us hasta el reciente acuerdo judicial con Blake Lively, Justin Baldoni y su mujer, Emily, hablaron al fin de la polémica que sacudió sus vidas.

Todo estalló cuando en diciembre de 2024, la protagonista del film acusó a Baldoni de acoso sexual y orquestar una campaña de desprestigio contra ella, entre otras cosas, comenzado así una batalla legal que terminó con un inesperado acuerdo.

Así, el pasado miércoles, el actor y su esposa arremetieron con dureza contra Lively, acusándola de haberles causado un profundo "dolor" a base de mentiras.

Poco después, la pareja comenzó a recibir miles de mensajes de apoyo en redes, entre las que han destacado las de estrellas como sus compañeros de reparto en Jane the Virgin, Gina Rodriguez y Brett Dier.

Brett Dier, Justin Baldoni y Gina Rodriguez durante la promoción de Jane the Virgin | Cordon Press

"Os quiero, amigos. Por vida", escribió Rodríguez. "Los quiero mucho", añadió Dier.

Tanto Rodríguez como Dier ya habían expresado su apoyo a Justin con anterioridad, calificando a Justin como su "hermano".

Otros nombres famosos, como Carrie Ann Inaba, Amanda Kloots y Christina Perri, también expresaron su apoyo públicamente en el vídeo.