MENSAJES DE CARIÑO
Las estrellas que han apoyado a Justin Baldoni tras pronunciarse sobre su batalla legal contra Blake Lively
Justin Baldoni y su mujer, Emily, han recibido el cariño de compañeros de reparto del actor después de que rompiera su silencio dos años después de que estallara la polémica con Blake Lively.
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Después de dos años de silencio que abarcaban desde la promoción de It Ends With Us hasta el reciente acuerdo judicial con Blake Lively, Justin Baldoni y su mujer, Emily, hablaron al fin de la polémica que sacudió sus vidas.
Todo estalló cuando en diciembre de 2024, la protagonista del film acusó a Baldoni de acoso sexual y orquestar una campaña de desprestigio contra ella, entre otras cosas, comenzado así una batalla legal que terminó con un inesperado acuerdo.
Así, el pasado miércoles, el actor y su esposa arremetieron con dureza contra Lively, acusándola de haberles causado un profundo "dolor" a base de mentiras.
Poco después, la pareja comenzó a recibir miles de mensajes de apoyo en redes, entre las que han destacado las de estrellas como sus compañeros de reparto en Jane the Virgin, Gina Rodriguez y Brett Dier.
"Os quiero, amigos. Por vida", escribió Rodríguez. "Los quiero mucho", añadió Dier.
Tanto Rodríguez como Dier ya habían expresado su apoyo a Justin con anterioridad, calificando a Justin como su "hermano".
Otros nombres famosos, como Carrie Ann Inaba, Amanda Kloots y Christina Perri, también expresaron su apoyo públicamente en el vídeo.
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