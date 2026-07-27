Montaña arriba: el exigente método de Nolan que puso al límite a Tom Holland, Robert Pattinson y el reparto de La Odisea

La Odisea puede ser uno de los grandes estrenos de los últimos años, pero también uno de los rodajes más duros de la carrera de sus protagonistas. Tom Holland, Robert Pattinson y parte del reparto tuvieron que subir cada día más de 300 metros de desnivel hasta el set, situado en una montaña de la isla italiana de Favignana, elegida por Christopher Nolan como la Ítaca perfecta.

El acceso era tan complicado que ningún vehículo podía llegar hasta la localización, así que actores y equipo hacían el recorrido a pie, ya caracterizados con armaduras y sandalias. Solo quienes no podían completar la subida utilizaban un helicóptero, mientras que el propio Nolan también rechazó cualquier trato especial y realizaba el ascenso caminando junto al resto del equipo.

Matt Damon llegó a asegurar que cualquiera de las localizaciones de La Odisea habría sido el rodaje más difícil de toda su carrera. Ahora queda por ver si ese enorme esfuerzo acaba convirtiéndose en otra obra maestra del director. Descubre más de las curiosidades del rodaje en el vídeo.