Elsa Pataky rompe a llorar con sus hijos tras quedarse atrapados en un avión y perderse la final de España en el Mundial: "Orgullosa de ser española"

La histórica victoria de la selección española en la final del Mundial de 2026 dejó momentos inolvidables, pero también un trago muy amargo para otras personas, como Elsa Pataky.

La actriz española ha desvelado decepcionada la odisea que vivió al quedarse atrapada en un avión junto a sus hijos mientras se dirigían a Nueva York.

La intérprete madrileña volaba desde Costa Rica (donde había estado celebrando su 50 cumpleaños en familia) para acudir al MetLife Stadium, pero un desvío inesperado arruinó sus planes.

"Tenía entradas para la final de España vs Argentina, un sueño, para verlo con mis hijos, y de camino de Costa Rica a Nueva York desviaron nuestro avión a Philadelphia y estuvimos atrapados en el avión cinco horas. No llegamos a la final y tuvimos que verlo en el avión con el teléfono y llorando porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país", ha confesado abatida en su perfil de Instagram.

Pataky reconoció que la impotencia del momento la desbordó por completo junto a sus pequeños: "No había llorado desde hacía tiempo con mis hijos".

Aun así, tras pisar finalmente tierra firme, la familia decidió acudir a Times Square para unirse al ambiente festivo con el resto de la afición española. "Nos quedó el consuelo de ir a Times Square y mostrarle a mis hijos la ilusión de todos los españoles que estábamos ahí. A veces la vida no te deja. Lo intentamos todo. La mejor alegría es que ganamos y me siento orgullosa de ser española. ¡Olé España!", ha concluido.