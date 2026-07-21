Polémica por las fotos de Richard Gere con la actriz, 48 años más joven, Diana Silvers mientras ruedan Asimetría

Richard Gere y Diana Silvers se han puesto a las órdenes del oscarizado director Edward Zwick para protagonizar Asimetría, la esperada adaptación cinematográfica de la novela de Lisa Halliday.

En la ficción, la trama narra el romance secreto entre Alice, una joven asistente editorial interpretada por Silvers y Ezra, un consagrado escritor de 70 años encarnado por Gere, cuyo encuentro casual en Central Park desencadena una relación que explora la gran diferencia de experiencia y las ambiciones profesionales.

La historia guarda además un fuerte "morbo" literario tras basarse directamente en la relación autobiográfica que mantuvo la propia autora en su juventud con el célebre novelista Philip Roth cuando ella tenía 20 años y él superaba los 60.

Richard Gere y Diana Silvers en Asimetría | Gtres

Sin embargo, el proyecto ha comenzado su rodaje en Nueva York rodeado de un intenso debate en las redes sociales. Tras filtrarse las primeras imágenes en las que el intérprete de 76 años aparece en actitud muy cariñosa y tomado de la mano con su coprotagonista de 28, numerosos usuarios han mostrado su rechazo al considerar incómodo que Hollywood mantenga el patrón de emparejar a actores veteranos con actrices notablemente más jóvenes.

A estas críticas en la ficción se suman los inevitables paralelismos que los medios y el público han trazado con la vida privada del propio actor. Su matrimonio en la vida real con la activista española Alejandra Silva, de quien le separan 33 años de diferencia, ha vuelto a situar bajo el foco mediático la realidad personal de Gere con su esposa y sus hijos pequeños.

Frente a estas duras críticas, los defensores de la película recuerdan que la película no busca idealizar este vínculo, sino reflejar fielmente una obra cuyo conflicto central es, precisamente, el desequilibrio de poder y edad en la pareja.