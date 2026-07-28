Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) de Igor Legarreta se estrenará solo en cines el 9 de octubre

La película Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak), tercer largometraje del cineasta Igor Legarreta (Ilargi guztiak (todas las lunas), Cuando dejes de quererme), se estrenará solo en cines el 9 de octubre de 2026 con distribución de Buena Vista International. Cuenta con la participación de Atresmedia.

La cinta está protagonizada por Urko Olazabal (Goya al Mejor Actor de Reparto por Maixabel, nominado a Mejor Actor Protagonista por Soy Nevenka), Itziar Ituño (La casa de papel, Intimidad, Irati), Josean Bengoetxea (Balenciaga, Errementari, Loreak), Miren Gaztañaga (Los últimos románticos, Ane, El hoyo) y Carlos Santos (El refugio atómico, Invisible, 1992).

Completan el reparto de la película Unax Hayden (20.000 especies de abejas, Irati), Patxi Bisquert (Oreina, Tasio), Dani Cabrera (Querer), Kimetz Etxabe (Go!azen), Markel Cocó (Nosotros), Anuk Puértolas y Elena Uriz (Irati).

Escrito en euskera por Legarreta y Andoni de Carlos (Faisaien irla, Altsasu, Goya por Handia), el guion de Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) se basa en la aclamada novela Las ciegas hormigas de Ramiro Pinilla, editada por Tusquets Editores, S.A., una historia de supervivencia en la España de los años 30 del siglo XX que mereció el Premio Nadal en 1961. El film se ha rodado en distintas localizaciones de Bizkaia (Bilbao, Elorrio, Galdakao, Getxo, Gorliz, Sagasta, Mundaka) donde se combinan algunos de los parajes naturales más impresionantes del País Vasco junto a la construcción de grandes decorados.

El director Igor Legarreta explica: "Es un verdadero honor haber llevado al cine una de las novelas más importantes de la literatura vasca. Estoy muy satisfecho porque por fin vamos a estrenar la madre de todas las tormentas. No creo que se haya rodado una tormenta tan épica, ha sido una hazaña técnica".

Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) es una producción de Lamia Producciones, Lamia Films, LAZONA Zinema, LAZONA Producciones, Bruja del norte AIE, Buendía Estudios Bizkaia y Sideral Cinema; en coproducción con Caviar Antwrp B.V. La película cuenta con la participación de Atresmedia, EITB y HBO Max; con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y Diputación Foral de Bizkaia; y con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Elkargi, S.G.R. y Kutxabank. Playtime se encarga de las ventas internacionales de la película.

Dirigida por Igor Legarreta, Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) cuenta con Imanol Nabea (Tratamos demasiado bien a las mujeres) como director de Fotografía. Mikel Serrano (Goya por Akelarre y Handia) es el director de Arte. Maite Tarilonte (La fortuna, Patria) se encarga del Vestuario. Abigail Machado (Vampire Academy) se ocupa del Maquillaje, y Clara Domínguez (Las invisibles), de la Peluquería. Maialen Sarasua (Faisaien Irla, Marco) es la Montadora. Pascal Gaigne (Nosotros, La trinchera infinita, Goya por Handia) firma la Banda Sonora Original. La cinta cuenta con producción ejecutiva de Pablo Barinaga, Luis Ferrón e Iker Ganuza. Está coproducida por Robin Kerremans y Bert Hamelinck; y producida por Gonzalo Salazar-Simpson, Luis Ferrón, Iker Ganuza, Ignacio Corrales, Roberto Butragueño y Helena Taberna.

Sinopsis

Bizkaia, 1935. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio. Sin atender sus ruegos, Sabas arrastra a sus hijos hacia la violenta tormenta. La familia hará lo impensable por proteger el carbón que podría salvarles del invierno… o condenarles para siempre.

El director: Igor Legarreta

Licenciado en Audiovisuales por la Facultad de Bellas Artes del País Vasco/ EHU, Igor Legarreta (Bilbao, 1973) escribe y dirige varios cortometrajes, entre los que destacan El Trabajo (1998, premios del jurado en los festivales de Montpellier y Locarno); y El Gran Zambini (2005). En 2002 dirige dos capítulos de la serie Urban Myths Chillers. Es autor del guion de la película para televisión Regreso a Moira (2006), dentro de la serie Películas para no dormir producida por Filmax para Tele 5; y del guion del largometraje Autómata (2014) producido e interpretado por Antonio Banderas, y donde dirige la dirección de la segunda unidad durante el rodaje. También dirige la segunda unidad del largometraje Zipi y Zape y la isla del Capitán (Oskar Santos, 2016). Es coautor de los guiones de Aries (2005) y 9 Santos (2018), ambos subvencionados por el Gobierno Vasco, y Rondo (2011), subvencionado por el ICAA. En 2017 dirige su ópera prima, Cuando dejes de quererme. En 2020 rueda su segundo largometraje, Ilargi guztiak (todas las lunas) (Todas las lunas). Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak) es su tercera película. También ha dirigido seis capítulos de la serie Operación Marea Negra (2023, 2024).

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.