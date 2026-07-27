Quién es David Jonsson, el actor de 32 años que han presentado como heredero de Chadwick Boseman en Black Panther

La Comic Con de San Diego ha sido el escenario del esperado relevo en el Universo Cinematográfico de Marvel. El director Ryan Coogler y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, irrumpieron en el abarrotado Hall H para presentar a David Jonsson como la estrella de Black Panther 3, producción que llegará a los cines en diciembre de 2028 rodada íntegramente en formato 70 mm.

David Jonsson, anunciado como el nuevo Black Panther en la San Diego Comic-Con | Gtres

El actor británico de 32 años encarnará a Toussaint (T'Challa II), el hijo del mítico rey de Wakanda que ya se dejó ver de niño en las escenas poscréditos de la entrega anterior, asumiendo así el papel de sucesor de Chadwick Boseman tras su trágico fallecimiento.

Formado en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres, Jonsson comenzó a llamar la atención de la crítica por su trabajo en la serie Industry de HBO y la aclamada comedia romántica Rye Lane (2023).

No obstante, su gran salto mediático internacional se produjo al ponerse a las órdenes de Fede Álvarez como Andy en el gran éxito de taquilla Alien: Romulus (2024), consolidando su estatus de promesa de la industria al protagonizar la adaptación de la novela de Stephen King La larga marcha (The Long Walk), dirigida por Francis Lawrence junto a Cooper Hoffman.

Letitia Wright, Ryan Coogler, David Jonsson y Winston Duke en la San Diego Comic-Con | Gtres

A pesar de imponerse a nombres que sonaban con fuerza en las quinielas como Damson Idris, su elección ha sido recibida con entusiasmo por el núcleo duro de la franquicia. En especial por Letitia Wright, quien da vida a Shuri y heredó el manto del superhéroe en la secuela de 2022.

La actriz reveló en una entrevista concedida a la revista Entertainment Weekly la estrecha relación que la une al nuevo protagonista: "Fue muy bonito escuchar la noticia porque tengo una conexión personal con David. Ver cómo se ha completado todo esto hoy me llena de emoción".

Visiblemente emocionado al subir al escenario de la Comic Con arropado por el reparto, el propio Jonsson optó por agradecer ante los miles de fans reunidos en San Diego tras valorar su fichaje: "Gracias a esta familia a la que tengo el honor y la bendición de unirme. No quiero decir demasiado, porque quiero dejar que la pantalla hable".