Sadie Sink habla de su papel secreto en SpiderMan: Brand New Day: "Ya no tendré que mentir"

La incógnita sobre el personaje de Sadie Sink en SpiderMan: Brand New Day sigue intacta, pero la actriz ya ha empezado a hablar de cómo ha vivido el hermetismo que rodea a la película. La estrella de Stranger Things se incorpora al reparto encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Jon Bernthal, aunque su papel no se descubrirá hasta el estreno, este 29 de julio.

Durante una entrevista, Sink confesó que mantener el secreto ha sido más complicado ahora que ha comenzado la promoción: "Va a ser un alivio no tener que seguir mintiendo, ocultando cosas o diciendo que no puedo hablar de ello", aseguró entre risas. La actriz también reconoció que está deseando ver la película junto al público y dejar atrás meses de especulaciones.

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