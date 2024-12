Nicole Kidman se sincera sobre por qué no para de trabajar a sus 57 años y cómo evita el "agotamiento"

Nicole Kidman lleva décadas en lo más alto de Hollywood pero a sus 57 años, lejos de tomarse su carrera con calma, está más activa que nunca.

Y es que, la australiana ha estrenado solo 5 grandes proyectos solo en este 2024 donde destaca las series Expatriadas o La pareja perfecta y películas como Un asunto familiar y su thriller erótico Babygirl. Pero, además, está ya inmersa en otros 5 proyectos más.

Nicole Kidman y Harris Dickinson en Babygirl | A24

Ante esta ajetreada agenda de trabajo Nicole Kidman ha hablado con E!News en los Gotham Film Awards 2024: "Sigo sintiendo muchísima pasión por lo que hago", explica sobre por qué acepta tantos proyectos.

"Me encanta actuar y estar con personas que me inspiran", sigue diciendo. Para añadir que no puede decir que no a un "gran guion".

Para concluir diciendo: "Así que no creo que sea agotamiento. Es más bien permanecer en un lugar de simplemente [estar] increíblemente agradecida por las oportunidades y la capacidad de trabajar con gente que amo".

Sin duda, el caso de Nicole Kidman es absolutamente vocacional ante esta profesión que lleva ejerciendo durante décadas cuando llegó a la meca del cine cuando era casi una adolescente.