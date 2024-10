Por qué Nicole Kidman acabó agotada con las escenas de sexo en Babygirl: "Ya no quiero tener más orgasmos"

Babygirl es la nueva película de Nicole Kidman, una cinta muy atrevida ya que la actriz ha tenido que enfrentarse a muchas escenas de sexo.

Concretamente, Babygirl es un sensual thriller erótico que narra la historia de Romy (Nicole Kidman), una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura de sexo extremo con su joven becario, Samuel (Harris Dickinson) a espaldas de su marido Jacob (Antonio Banderas).

Kidman ha ofrecido una entrevista a The Sun donde confiesa que el rodaje fue extenuante: "Hubo una enorme cantidad de intercambio, confianza y luego frustración (...) Fue agotador. Hubo momentos mientras rodábamos en los que pensé: Ya no quiero tener más orgasmos. No te acerques a mí, odio hacer esto. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida!".

Nicole Kidman y Harris Dickinson en Babygirl | A24

"Ya lo he superado. Estaba tan presente en todo momento que era casi como un agotamiento", explica.

Halina Reijn es la encargada de dirigir y escribir la película, un requisito que fue fundamental para que Nicole aceptara el proyecto: "No creo que hubiera podido hacerlo trabajando con un hombre. En realidad creo que la única forma en que podía hacer esto era con ella porque los dos nos sentábamos y hablábamos".

Nicole Kidman y Harris Dickinson en Babygirl | Diamond Films

"Hablamos de tantas cosas y todavía lo hacemos. Es un tema muy privado y vulnerable, pero seguro", sigue diciendo. "Estando en manos de Halina sabía que ella no iba a explotarme".

"Leí el guion y me pareció muy divertido. Pero también me excitó. También me sentí como hipnotizada", comenta sobre por qué decidió aceptar este reto en su carrera.

Nicole Kidman y Antonio Banderas en Babygirl | Diamond Films

Para el rodaje de las escenas sexuales contaron con un coordinador de intimidad pero Nicole no quería sentirse "encorsetada": Sigo creyendo firmemente en la sacralidad del escenario o del espacio de los actores, y que nunca, nunca debe ser violado".

La cinta está prevista que se estrene el próximo mes de enero de 2025 en cines.