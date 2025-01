Justin Baldoni declara que Blake Lively le dijo que "debía operarse la nariz": "Está grabado"

Justin Baldoni ha presentado recientemente una demanda por difamación y extorsión por 400 millones de dólares contra la actriz Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds. Esta acción legal surge tras semanas de tensiones crecientes desde que Blake Lively demandó a su compañero de It Ends with Us por acoso sexual y crear una campaña para perjudicar su reputación el pasado mes de diciembre.

Ahora, desgranando partes de la demanda de Baldoni se puede leer en una parte de la denuncia como Justin cuenta que Blake Lively se salió varias veces del personaje en una escena en concreto de It Ends with Us, hecho que generó confusión en el actor.

"Lively se disculpó por el olor de su bronceador en aerosol y su maquillaje corporal. Baldoni respondió: 'Huele bien' y continuó actuando, bailando lento como creía que haría su personaje con su pareja, lo que requiere cierta cantidad de contacto físico", empieza diciendo el actor.

Para después seguir diciendo: "Lively los sacó de su personaje nuevamente y comenzó a bromear sobre la nariz de Baldoni, a lo que él se rio y bromeó a su vez, al mismo tiempo que Lively bromeaba sobre que debería hacerse cirugía plástica".

Blake Lively y Justin Baldoni en It End's With Us | Cordon Press

Baldoni ha afirmado dentro de esta demanda que este comentario por parte de la actriz, sobre la operación de nariz, se produce después de que él expresara públicamente susinseguridades en su podcast Man Enough donde trató el tema de la dismorfia corporal.

A su vez, previamente la actriz de Gossip Girl ya había expresado en su demanda, del pasado diciembre de 2024, contra Baldoni, que el actor había realizado comentarios sobre el cuerpo de la actriz, cosificándola y recalcando su poco atractivo. Además, Lively había relatado los hechos de esa misma escena desde otro punto de vista.

"Nada de lo sucedido encajaba en el personaje ni se basaba en ningún diálogo del guion, y no era necesario decir nada porque, una vez más, no había sonido alguno: Baldoni estaba acariciando a Lively con la boca de una manera que no tenía nada que ver con sus papeles. Cuando Lively más tarde protestó por este comportamiento, la respuesta de Baldoni fue: 'Ni siquiera me atraes' ", se expuso en la demanda de Lively.

Justin Baldoni en It Ends With Us | Sony Pictures

Mientras que en la de Baldoni se argumenta como: "Lively afirma incorrectamente que esta escena se filmó sin sonido. Baldoni llevaba un micrófono y todo el diálogo está grabado en cámara. Cualquier sugerencia de que esta escena se filmó de otra manera que no fuera puramente profesional por parte de Baldoni se contradice inequívocamente con pruebas reales. Su acusación de acoso sexual es una mentira documentada y deliberadamente inventada".

En relación con lo sucedido en la escena, explica: "El comentario de Lively sobre la nariz de Baldoni también quedó grabado en cámara. Baldoni, en lugar de escribir una lista de quejas contra Lively, lo ignoró y siguió con la escena", se recoge finalmente.

Parece que esta disputa mediática no llega a su fin y ambos actores siguen en un enfrentamiento legal, lanzándose un sin fin de acusaciones. Mientras tanto, el público sigue atento al desarrollo de esta disputa que ha revolucionado Hollywood.