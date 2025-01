Justin Baldoni fue acusado por su propio abogado de robar a un guionista enfermo la trama de su película A dos metros de ti

El enfrentamiento entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue acaparando titulares, y no solo por los reproches mutuos relacionados con su colaboración en It Ends With Us.

Ahora, un caso del pasado vuelve a colocar al director y actor en el punto de mira: fue acusado en 2021 de robar el guion de su película de 2019, A dos metros de ti, a un guionista que sufría fibrosis quística, Travis Flores. Curiosamente, la demanda en aquel momento fue presentada por Bryan Freedman, el abogado que actualmente defiende a Baldoni contra Lively.

La película A dos metros de ti (Five Feet Apart), protagonizada por Cole Sprouse y Haley Lu Richardson, relata una historia de amor entre dos jóvenes con fibrosis quística que deben mantener distancia física para proteger su salud.

Según los documentos legales que han vuelto a salir a la luz, Freedman representó a Flores en una demanda en la que este último acusaba a Baldoni de haber plagiado elementos esenciales de su guion Three Feet Distance. Flores afirmaba que su historia se inspiraba en su vida luchando contra la fibrosis quística, enfermedad que padeció desde bebé y que lo llevó a fallecer en 2024 con tan solo 33 años.

La acusación sostenía que Baldoni accedió al guion de Flores en 2015, mientras este estaba en desarrollo con una productora vinculada a Universal. Poco tiempo después, el actor y director inició la producción de A dos metros de ti, un drama romántico sobre dos jóvenes con la misma enfermedad. Flores también afirmó que Baldoni utilizó elementos específicos de su guion, como los protagonistas con hermanas fallecidas y el mensaje central de "vivir en el presente".

El caso dio un giro peculiar cuando Baldoni invitó a Flores a participar en su serie documental de 2016, My Last Days, que narraba historias de personas con enfermedades terminales. Aunque Flores aceptó la invitación, en 2021 decidió interponer la demanda, alegando que el director se había apropiado de elementos cruciales de su obra para crear su debut cinematográfico.

Haley Lu Richardson y Cole Sprouse en 'A dos metros de ti' | Universal Pictures

El caso se cerró en 2022 mediante un acuerdo privado, según THR, pero Baldoni nunca se pronunció públicamente sobre las acusaciones. Ahora, en medio de la batalla legal contra Blake Lively, esta controversia resurge, planteando interrogantes sobre su integridad y dando un giro inesperado al papel de su actual abogado, Bryan Freedman.

Mientras el conflicto con Lively sigue intensificándose con declaraciones y publicaciones polémicas por ambas partes, esta historia es un elemento más en el juego de la balanza de la opinión pública.