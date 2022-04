El nombre de Mel Gibson estuvo ligado a los Oscar durante mucho tiempo, pero desde hace unos años no cuenta demasiado para la Academia de Hollywood, que antaño le consideraba uno de sus mayores referentes.

El actor triunfó en estos premios con películas como 'Braveheart' y en 2017 estuvo nominado a Mejor Director por 'Hasta el último hombre'. Además, siempre ha hecho gala de no morderse la lengua, por ello, en una reciente entrevista fue preguntado directamente por la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, que ya se ha saldado con el abandono de la estrella de la Academia, como puedes comprobar en el vídeo de arriba.

Mel Gibson no estuvo presente esa noche en la gala, pero tras declaraciones como las de Jim Carrey tan compartidas y alabadas, un entrevistador de Fox News buscó la opinión del actor de lo ocurrido: "Probablemente lo entiendas mejor que mucha gente, viendo tu carrera. Me preguntaba si habrías saltado de tu asiento y abofeteado a Chris Rock si te hubieran tratado de la misma manera".

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

El director comenzó a reírse de forma incómoda negando con la cabeza, pero antes de que dijera algo, su representante cortó de forma abrupta la entrevista: "Hola, Jesse, gracias, ha terminado nuestro tiempo". Ante la insistencia del periodista, la voz de la publicista de Gibson se superponía, repitiendo las palabras anteriores. Mientras tanto, el intérprete no sabía dónde meterse sin parar de reír.

La entrevista era con motivo de su última película, 'El milagro del padre Stu', un drama sobre boxeo y religión que protagoniza junto a Mark Wahlberg.

Las duras críticas de Jim Carrey a Will Smith y la Academia después de los Oscar

El actor de 'Sonic 2' fue muy claro con su postura ante Will Smith, aprovechando, además, para criticar a Hollywood por su comportamiento tras lo ocurrido: "Me siento asqueado. Me pone enfermo ver a todos de pie aplaudiendo. Hollywood es un grupo de cobardes. Esto realmente me pareció una señal clara de que ya no somos el club de chicos guays".

Ante la pregunta de qué hubiera hecho él en el lugar de Chris Rock, el actor de 60 años aseguró que hubiera tomado medidas: "Creo que él dudó mucho en ese momento. Yo sí hubiera anunciado una demanda esta mañana contra Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo estará ahí por siempre. Quedará para la historia".

Asimismo, añadió que la agresión de Smith fue provocada por "algo en su interior que le frustra". También, se acordó de los ganadores de los Oscar que vieron empañada su gran noche por el incidente.

Seguro que te interesa:

Chris Rock reaparece y rompe su silencio tras la agresión de Will Smith: "Hablaré sobre esta mierda"