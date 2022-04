Jim Carrey es uno de los actores más reconocidos de la industria del cine y el espectáculo. Durante su larga carrera profesional ha interpretado papeles que se han convertido en iconos del cine. Sin embargo, el momento de su retirada podría estar más cerca que nunca.

A sus 60 años, Jim Carrey está pensando en alejarse de las cámaras para llevar una vida tranquila. Así lo ha comentado en una entrevista reciente, mientras se encuentra en plena promoción de su última película, 'Sonic, la película 2'.

Jim Carrey pone fin a su carrera, ¿Para siempre?

"Me retiro, hablo en serio", dijo el actor para Access Hollywood. "He hecho suficiente" afirmó Carrey.

Jim Carrey quiere tener un estilo de vida mucho más pausado, y dedicar su tiempo a desarrollar otras de sus facetas: "Podría seguir actuando, pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta la vida tranquila que llevo, adoro poner pintura sobre un lienzo y amo mi vida espiritual".

"Siento que quizás, esto es algo que nunca escucharás decir a otro actor mientras exista el tiempo: Tengo suficiente. He hecho suficiente, soy suficiente", explicó.

Sin embargo, el actor matizó sus palabras, y afirmó que su decisión podía cambiar dependiendo de las oportunidades que se le presenten: "Depende, si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por ese camino".

Jim Carrey sobre lo sucedido en los Oscar

Recientemente, el actor se pronunció sobre lo ocurrido en la gala de los Oscar, la impactante agresión de Will Smith a Chris Rock, tras hacer una broma sobre el pelo de Jada Pinkett.

Jim Carrey ha emergido como una de las voces más críticas sobre este asunto. En una entrevista en CBS Morning sobre 'Sonic 2', su nueva película, la estrella de la comedia ha juzgado severamente la actitud que tuvieron los presentes en la gala, al propio Will Smith y al presente de Hollywood.

"Me siento asqueado. Me pone enfermo ver a todos de pie aplaudiendo. Hollywood es un grupo de cobardes. Esto realmente me pareció una señal clara de que ya no somos el club de chicos guays", comenzó criticando.

Ante la pregunta de qué hubiera hecho él en el lugar de Chris Rock, el actor de 60 años aseguró que hubiera tomado medidas: "Creo que él dudó mucho en ese momento. Yo hubiera anunciado una demanda esta mañana contra Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo estará ahí por siempre. Quedará para la historia".

