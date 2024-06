Matthew Lewis abre la puerta a volver a ser Neville Longbottom en la serie de Harry Potter: "Podría ser interesante"

El reboot de Harry Potter está en boca de los que fueron los protagonistas de las películas. Desde que se anunciara la ambiciosa serie, muchos han sido peguntados si retomarían sus papeles de alguna forma o si estarían dispuestos a salir de nuevo en este mundo mágico.

El intérprete que más ha hablado sobre esta cuestión ha sido, cómo no, Daniel Radcliffe, dejando una serie de declaraciones en las que ha mostrado todo su respeto por el proyecto, pero siempre ha sido claro con sus intenciones.

Otros de ellos han sido Rupert Grint, pasando el testigo a otros jóvenes, o Matthew Lewis. El que fuera Neville Longbottom en la ficción reveló el sorprendente personaje que le gustaría interpretar en la nueva serie y ahora, se ha sincerado sobre volver a dar vida al alumno más torpe (pero más valiente) de Hogwarts.

Matthew Lewis como Neville Longbottom en 'Harry Potter' | Warner Bros.

A sus 34 años, ha asegurado a People que "no tiene prisa por volver a este mundo", mientras ha admitido estar intrigado por lo que harán los showrunners con la serie, programada para 2026.

Matthew Lewis, Evanna Lynch y Tom Felton en el parque 'Harry Potter' de Tokio | Cordon Press

"No es algo que esté considerando o que quiera hacer, pero no lo despreciaría", afirmó. "Me interesaría mucho ver a Neville como adulto: Unas vibras totalmente diferentes. Eso podría ser interesante. Sin duda lo miraría y lo consideraría", señaló.

Sin embargo, la posibilidad de volver a ser Neville como adulto quedan prácticamente descartadas, al menos en este proyecto, pues se trata de un reinicio de la historia, adaptando de nuevo los libros de J.K. Rowling.