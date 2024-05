¿Y si se lo proponen? Daniel Radcliffe expresa sus dudas sobre aparecer en la serie de Harry Potter: "No sé si funcionaría"

El reboot de Harry Potter en forma de serie tiene a sus fans en ascuas. Desde que se anunciara, la información desvelada por Warner Bros. ha sido a cuentagotas, aunque ya se conoce el año en el que se estrenará en la plataforma de streaming Max.

Por el momento no hay actores seleccionados para dar vida a los personajes que lanzaron a la fama a Daniel Radcliffe, Rubert Grint o Emma Watson, entre otros. Aunque sí se sabe que J.K. Rowling participará en el proyecto y que cada temporada adaptará un libro de la saga.

Sin duda, una apuesta muy ambiciosa que atraerá la atención de millones de espectadores durante parte de esta década y la próxima.

Dumbledore y Harry Potter, Michael Gambon y Daniel Radcliffe en Harry Potter | Warner Bros.

Al igual que muchos potterhead, Daniel Radcliffe está emocionado por la serie, pero la quiere bien lejos. El actor ya declaró anteriormente las ganas que tenía de "pasar la antorcha" y dar relevo a una nueva generación en Hogwarts.

Está claro que ha pasado página y así lo ha vuelto a demostrar en unas declaraciones a E! News cuando le preguntaban sobre la posibilidad de aparecer aunque fuera en un cameo: "No lo creo. Creo que muy sabiamente quieren tener una ruptura limpia. Y no sé si funcionaría que hiciéramos algo al respecto".

"Estoy muy feliz de poder verla junto con todos los demás", señaló, añadiendo que será "un político" si le ofrecen ponerse la túnica de nuevo.

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Ahora, el actor está centrado en la crianza de su hijo de un año con Erin Darke. Algo que afectará inevitablemente a su carrera a corto plazo, ya que será más selectivo con sus papeles y trabajará un poco menos durante los próximos años, tal y como declaró:

"Todavía no ha afectado las cosas, pero realmente me gusta pasar tiempo con él, y creo que lo echaré de menos cuando vuelva a trabajar más adelante en el año", dijo a ET.