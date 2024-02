NO es Neville: Matthew Lewis confiesa qué personaje quiere interpretar en la nueva serie de Harry Potter

Harry Potter es una de las sagas más famosas de los últimos tiempos. Los libros de J.K Rowling dieron la vuelta al mundo y las películas no tardaron en aparecer creando todo un fenómeno de masas. Tras la noticia de Warner Bros. Discovery en abril de 2023 en la que confirmaban que se haría una serie, el reparto original de las películas se ha ido pronunciando al respecto.

Daniel Radcliffe, que interpretó a Harry, está ilusionado por ello, pero ya ha dicho que no quiere participar ni hacer ningún cameo. Hay otros actores que todavía no habían hablado abiertamente de esto. Es el caso de Matthew Lewis y Jason Isaacs, que interpretaron a Neville Longbottom y Lucius Malfoy respectivamente.

Ambos se han reencontrado en una charla en el MegaCon celebrado en Orlando, Florida, que es una famosa convención de ficción donde los fans pueden conocerse y entrar en contacto con los actores de sus películas y series favoritas.

Ha sido ahí donde han hablado del nuevo proyecto de Harry Potter, como recoge People, y han dejado ver la buena sintonía que tienen. El moderador en un momento dado les ha preguntado a quién les gustaría interpretar en la nueva serie.

"Están haciendo una serie de televisión, para toda esa gente que no lo supiese", ha bromeado Isaac. "Interpretaría a Dobby porque no necesitaría maquillaje, simplemente entrar a mitad del día, tomar una taza de café y rodar toda la escena", añadía con guasa metiéndose con su propio aspecto.

Jason Isaacs | Getty Images

Pero Lewis, que interpretó al entrañable Neville, ha tenido que pensárselo más.

"Dios, no tengo ni idea. Es muy difícil porque todo el mundo hizo un trabajo maravilloso. Realmente no creo que haya nadie a quien me gustaría siquiera intentar interpretar", reconoce.

Como no daba respuesta, el actor de Lucius Malfoy no ha podido evitar vacilarle y lanzarle la pregunta en sentido inverso: "¿Quién era el peor? ¿Quién era el actor más débil?". La realidad es que el intérprete de Neville seguía reflexionando sobre el tema y pensando en su personaje: "Soy muy mayor para interpretar a Neville otra vez", admite.

Matthew Lewis como Neville Longbottom en 'Harry Potter' | Warner Bros.

A pesar de esto, Matthew se ha tomado muy enserio la pregunta y, finalmente, ha dado su respuesta basándose "puramente" en cuando leyó los libros: "El personaje que más me gustó fue el Profesor Lupin, el incomparable David Thewlis". Aunque ha dicho que Thewlis "nunca podría ser vencido" para su papel, Lewis ha comentado: "Si tuviera que intentarlo, ese sería el que haría".

Remus Lupin, Sirius Black y Harry Potter | Warner Bros.

Así, el actor, que es uno de los más queridos de la saga, elegiría ser el Profesor de Defensa de las Artes Oscuras y hombre lobo en la nueva serie de televisión si pudiera.

La serie tendrá a J.K. Rowling como productora ejecutiva y cada temporada estará basada en uno de los libros. El objetivo es llevar el universo Harry Potter alrededor del mundo y llegar a nuevos públicos. La autora ya dijo que esperaba que el guion preservase "la integridad" de sus libros.

Cada vez falta menos para conocer más detalles de este nuevo proyecto. Mientras, su reparto original continúa unido a los fans de la saga acudiendo a eventos como el MegaCon o contestando a todas las preguntas relacionadas con el tema.