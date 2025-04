Macaulay Culkin se sincera como nunca sobre su infancia y abusivo padre: "Ninguno quiere saber nada de él"

Macaulay Culkin ha hablado alguna vez sobre los abusos físicos y mentales que recibió por parte de su padre, Kit Culkin, quien se dedicaba a la actuación sin lograr el éxito. Por ello, volcó sus esperanzas en sus hijos, a quienes encaminó en el mundo de la actuación.

Macaulay nació en el seno de una gran familia y rápidamente logró grandes papeles dentro de la industria, como Solo en casa o El buen hijo, consolidándose como el niño más famoso de los años 90. Sin embargo, la fama y el éxito no evitaron que la estrella infantil, junto con sus hermanos, sufriese los comportamientos violentos de su padre.

Macaulay Culkin junto a sus padres y su hermano Kieran | GTRES

Durante una pasada entrevista, el actor aseguró que aquél abuso por parte de su padre le dejó cicatrices debido a los celos por haber conseguido lo que él nunca pudo. A causa de todo el daño físico y psicológico sufrido, Macaulay se "divorció" de sus padres con 14 años, logrando administrar su propio dinero.

Ahora, el actor ha vuelto a recordar cómo fue su dura infancia durante el podcast Sibling Revelry. Durante la conversación, Macaulay afirma que lleva 30 años sin hablar con su padre. "Es un hombre que tuvo siete hijos y ahora tiene cuatro nietos, y ninguno quiere saber nada de él", comenta. Además, explica que si fuese al revés y él fuese el repudiado de la familia, asumiría que "debí haber hecho algo mal".

"No tengo la más mínima duda de que él no se siente así", añade. "Como si nosotros estuviéramos equivocados y él tuviera la razón. Es de esas personas narcisistas".

También ha recordado las consecuencias de la batalla legal por la custodia de los hijos entre su padre y su madre, Patricia Brentrup, con la que sigue en contacto. "No quería saber nada de mi padre", afirma. "Era un desastre. El juez me dijo: 'Bueno, tienes que tener visitas con él'. Le dije a mi abogado: 'Sí, no voy a hacer eso'. Me respondió: 'Bueno, estarás en desacato' y otras cosas".

Reafirmando su postura, recuerda haberle dicho a su abogado: "¿Qué te parece esto? Reto al juez a que me encarcele por negarme a visitar a mi padre abusivo". Y fue aún más allá: "Lo desafío de nuevo a que arreste al niño más famoso del mundo". Luego añade: "Nunca jugué esa carta, pero esa fue la única vez que lo hice".

Sobre la relación de sus hermanos con su padre, explicó: "Creo que mi hermano mayor tuvo algún contacto con él en algún momento, pero no salió bien". En la actualidad, Macaulay no parece tener un vínculo cercano con su hermano, el actor y ganador del Oscar Kieran Culkin, ya que apenas se les ha visto juntos en los últimos años.

Kieran y Macaulay Culkin | Getty

A pesar de su infancia traumática, el actor reconoce que su padre le dejó una lección importante: en quién no quería convertirse cuando tuviera hijos. "Ahora que tengo hijos, me da mucha rabia y pienso: 'No puedo creer que fuera así. Tenía unos hijos tan encantadores'", confiesa.

También añade: "Mi padre tenía cierto resentimiento hacia mí. Porque él quería ser actor. Nunca llegó realmente más allá de ser corista en Broadway, y luego también hizo algo de ballet".

Para Macaulay fue una infancia dura, sin descanso para disfrutar de ser niño. "Me sentí atrapado", revela. Cuando sus padres se separaron y por fin logró su independencia con 14 años. "Dije: 'Genial, lo dejo, porque ahora está fuera de escena'", comenta. "Espero que lo hayan pasado bien y hayan ganado todo el dinero posible, porque no puedo dar más de mí".

Los hijos de Macaulay Culkin y Brenda Song | Getty

Actualmente, el actor afirma encontrarse en el mejor momento de su vida con su preciosa familia formada junto a Brenda Song, con quien tiene dos hijos, Dakota y Carson.