Sale a la luz que la madre de Kieran y Macaulay Culkin está muy "delicada de salud" tras las lágrimas del actor dedicándole su discurso

Kieran Culkin se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros televisivos más destacados a nivel internacional por su papel como Roman Roy en la serie Succession. Si bien el actor lleva toda la vida actuando desde que hizo un pequeño papel en Solo en Casa, junto a su hermano Macaulay, ha sido Succession quien le ha colocado en el escalafón más alto.

Culkin ha recibido en las últimas semanas un Globo de Oro, un Critics Choice Awards y un Emmy a Mejor Actor de serie dramática. En sus discursos al recoger los premios ha dedicado bonitas palabras a su familia, pero en especial han destacado las palabras hacia su madre, Patricia Brentrup.

Kieran Culkin recibiendo el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por Succession | Reuters

En los Globos de Oro, el actor dejaba claro que la relación con su padre no era buena y que no se le iba a escuchar por su parte darle nunca las gracias. En lo que respecta a su madre, todo eran elogios como se puede ver en el vídeo de arriba. Ahora, se ha descubierto que sus palabras escondían un significado y es que Brentrup tiene problemas de salud.

El padrastro del actor, Mart Cox, ha sido el encargado de revelar a Page Six que la madre de Culkin está atravesando un delicado momento a cuenta de un problema de salud. Información que ha desvelado al explicar por qué Patricia no estuvo en la entrega a Macaulay Culkin de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: "Patty fue invitada y ellos querían llevarla en avión, pero ha estado pasando por momentos difíciles con su salud", explica.

Quinn Culkin, Seth Green, Rory Culkin, Macaulay Culkin, Brenda Song y Paris Jackson junto Macaulay Culkin cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama | Getty

Cox lleva casado con Patricia Brentup desde hace 12 años y ha comentado en sus declaraciones que, tanto él como su esposa, se sienten "muy orgullosos de Kieran". Además, ha dicho que estaban "muy felices de que la vida este apenas comenzando para él".

"Pero tenemos nueve hijos y los amamos a todos. Ninguno recibe más amor que el otro. Así los crio su madre, ¡aunque Kieran siempre pensó que él era el favorito!", puntualiza el padrastro de Kieran.

Respecto a si han visto Succession explica que solo unos cuantos episodios: "No soy muy bueno para la televisión. Realmente nunca vemos televisión... no lo es todo en nuestras vidas". "Patty tiene muchos libros y lee mucho. No le gusta la televisión tanto como se podría pensar", dice Cox.

Además, también explica que Kieran se independizó con solo 18 años pero "su mamá lo amuebló y lo puso en marcha, le compró las ollas, ella siempre lo cuidó".

La vida del los Culkin no fue sencilla. Tanto la pobreza como la ausencia y la dureza de su padre les pasó factura, pero todos han permanecido unidos y ahora se encuentran cuidando de su madre. Tanto es así que Patricia Brentrup estuvo una temporada viviendo en casa del actor en Nueva York: " Kieran la cuidaba y estaba yendo con ella al médico en la ciudad", ha comentado Cox.

Con estas palabras, Mart Cox ha dado sentido a las lágrimas y emocionantes discursos de Kieran Culkin en las últimas semanas. Si bien el actor no ha pronunciado nada más que bonitas palabras hacia su madre, parece que la situación es delicada para la familia en estos momentos.

Ojalá que el intérprete de Succession pueda disfrutar de este gran momento que está viviendo a nivel profesional y que los problemas de salud que tiene Patricia Brentrup se solucionen pronto.