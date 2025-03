Macaulay Culkin habla de la victoria de su hermano Kieran en la fiesta de los Oscar pero esquiva decir si hablarán en persona: "Está ocupado"

Kieran Culkin ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche de los Premios Oscar, convirtiéndose en el Mejor Actor por su trabajo en A Real Pain, un papel que le ha traído muchos éxitos durante la temporada de premios y que ha culminado con la codiciada estatuilla de la Academia.

Además, la victoria también le va a "conseguir" otro hijo, al menos eso es lo que le ha recordado a su mujer durante su discurso, que le prometió otro si ganaba el Oscar.

Pero el tema familiar no ha acabado ahí, pues también han sido partícipes de la noche su hermano Macaulay Culkin y su mujer, la actriz Brenda Song.

Cuando les preguntan en la alfombra roja de la fiesta post Oscar de Vanity Fair sobre la victoria de Kieran, Macaulay se muestra entre orgulloso y esquivo, aunque asegura que estaban seguros de que ganaría.

Durante un directo con Tan France, les pregunta si han visto la ceremonia, y Culkin confiesa que "lo único" que ha visto es la parte de Mejor Actor, es decir, la categoría de su hermano. "True story, true story", insiste.

Brenda Song y Macaulay Culkin con Tan France en la fiesta post Oscar | YouTube @VanityFair

Entonces Tan pregunta, "cómo funciona eso, ¿le mandas un mensaje? Cuando tu hermano gana un Oscar...", a lo que Macaulay replica: "No, no. He llorado. Y estaba en plan 'ya te veré después'".

"¿Le vas a ver aquí?", insiste el presentador, a lo que Macaulay evasivo dice "no lo sé, está ocupado, ¡es un hombre ocupado! Es el Actor Ganador de un Premio de la Academia Kieran Culkin, es él, es una locura", y la gente también se ha fijado en la cara de Brenda mientras respondía, y parece haber un segundo de pánico donde busca en la alfombra creyendo que Kieran está cerca.

Entonces les pregunta si se lo esperaban, a lo que Song replica: "por supuesto" y Macaulay "absolutamente". "Estaba en primera fila, en el pasillo y el más cercano a las escaleras. No había forma de que no ganara", añade Macaulay.

"A nosotros se nos permite decirlo", aclara Brenda. "Sí, claro, somos familia", apunta Macaulay.

Aunque Macaulay se muestra feliz por Kieran, las redes no han tardado en captar que parece un tanto distante y esquiva la pregunta de si van a hablar en persona, lo que ha avivado el fuego de los rumores que circulan hace tiempo de que no tienen relación. Algo que Kieran confirmó a medias al reconocer que sus hijos no se conocen, aunque nunca hablan mal el uno del otro.

Macaulay Culkin junto a su hermano Kieran | Getty

Los problemas en su familia mientras crecían delante de las cámaras se han ido conociendo con el tiempo, y tuvieron una infancia muy dura que parece que han superado, pero cada uno por su lado. Lo que sí es un hecho es que ambos parecen más que felices con las familias que han formado, sus hijos y sus parejas.