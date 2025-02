Los locos looks de Jaden y Willow Smith en los Grammy: Él con un castillo en la cabeza y ella en bragas y sujetador

Willow y Jaden Smith han sorprendido a todos con sus increíbles looks en la alfombra roja de la gala de los Grammy 2025, presentada por su padre Will Smith. Parece que la familia Smith sigue unida tras confirmarse hace poco que Will y Jada siguen juntos a pesar de varias idas y venidas y de que se confirmase que viven en casas separadas.

Ahora, se ha sabido que la pareja sigue compartiendo una vida familiar en compañía de sus hijos Willow y Jaden, quienes han aparecido juntos con unos looks rompedores y vanguardistas en la gala de premios celebrados en Los Ángeles este domingo. Ambos hermanos se dedican al mundo de la música, pero Jaden también ha sacado su faceta actoral a relucir en alguna que otra ocasión.

Willow también es reconocida por su sentido único de la moda, dejando ver looks sorprendentes en varios eventos a los que ha acudido. Ahora, para los Grammy, ha optado por un conjunto atrevido compuesto por un sujetador negro con detalles brillantes y unas bragas a juego, todo combinado con un abrigo largo y negro de sastrería de McQueen Otoño Invierno 2024. El look lo ha acompañado con unos tacones negros de plataforma de Versace adornados con una tira repleta de pedrería brillante. En cuanto al peinado, ha optado por un pelo voluminoso muy acorde con su estilo.

Willow Smith en los Grammy 2025 | Gtres

Por otro lado, Jaden ha optado por un look clásico, llevando un esmoquin negro de Louis Vuitton, pero sin duda lo sorprendente y llamativo de su conjunto fue el tocado con forma de castillo con un agujero en el centro por donde podía asomar el rostro. El tocado es obra de Abodi, representando un castillo de Transilvania. El equipo de diseño escribió en un post de Instagram: "El tocado artístico combina la elegancia misteriosa de ABODI Transylvania con un diseño audaz y moderno inspirado en la historia de Transilvania y las leyendas de vampiros de Bathori".

Jaden Smith en los Grammy 2025 | Gtres

Por otro lado, muchos usuarios a través de las redes sociales han pensado que el look era una clara referencia a la portada viral del Hombre del Año 2023 de GQ Italia de Willem Dafoe, donde se puede ver al actor de Pobres Criaturas con un tocado en forma de casa, muy similar al estilo del tocado de Jaden.