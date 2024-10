Jaden Smith se sincera por sus "extraños" comportamientos y sus intentos por encajar: "Pensaba que era totalmente normal"

El estilo de Jaden Smith en sus actuaciones y vida personal siempre ha sido llamativo y, en ocasiones, extravagante. Al hijo de Will Smith y Jada Pinkett le hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, ponerse a cantar y bailar con una silla en la cabeza en mitad de un restaurante.

El músico siempre ha vivido el negocio a su manera, arriesgándose con la moda y concediendo reveladoras entrevistas, como la ocasión en la que aseguró que su madre introdujo drogas psicodélicas en su familia, como te recordamos en el vídeo de arriba.

Jaden Smith en Coachella | Getty

Pero este estilo de vida al parecer no es el deseado por el joven de 26 años. El cantante ha hecho uso de las redes sociales para lanzar un mensaje revelando que no es "raro" a propósito.

"Toda la mierda rara que me habéis visto hacer fue cuando pensaba que era totalmente normal, así que a veces trato de actuar de manera extraña a propósito para que todos piensen que lo hago aposta, pero al final, he estado tratando de encajar todo este tiempo y supongo que no está yendo exactamente según lo planeado", confesó en su cuenta de X, preocupando a muchos fans, mientras que otros le mandaron mensajes de apoyo para que siguiera siendo quien es.

No es la primera vez que el artista publica reflexiones sobre sus sentimientos. En el pasado, el rapero se ha mostrado vulnerable llorando desconsoladamente.

El post llega en mitad del revuelo causado por la detención de Sean Diddy Combs y los rumores de la supuesta implicación de Will Smith en el caso, ya que era un asiduo de sus fiestas como otras estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio o Beyoncé.