Will Smith y Jada Pinkett mantienen "vidas separadas" pero aseguran que "todavía están juntos"

Will Smith y Jada Pinkett son una de las parejas de actores más mediáticas de la industria de Hollywood. Ambos se conocieron cuando Jada adicionó para la icónica serie El príncipe de Bel-Air que Will protagonizaba, convirtiéndose en un apoyo importante el uno para el otro y en compañeros de vida. Pero a pesar de llevar una vida pública como matrimonio, la relación comenzó a desquebrajarse cuando anunciaron vivía separados desde el año 2016.

Jada, antes del lanzamiento de sus memorias Worthy en 2023, aseguraba que la separación es algo que "todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado trabajando muy duro juntos. Nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo se refleja eso en nuestras vidas", agregaba. "Estaré a su lado, pero también le permitiré que resuelva esto por sí mismo".

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Apple Film premiere de Emancipation en Los Angeles | Cordon Press

Recientemente ha salido a la luz cómo está a día de hoy la situación entre la pareja, según fuentes cercanas a ambos. "Llámalo como quieras. Viven sus propias vidas, pero no han cortado completamente los lazos", ha explicado la primera fuente al medio People. La segunda fuente ha confesado que "todavía están juntos" y que "han tenido casas separados durante años".

Actualmente "Will está ocupado con el cine y la música y le va bien", comenta la primera fuente. Su proyecto más reciente ya ha salido a la luz, un vídeo musical inspirado en la película Matrix junto a Big Sean para su nueva canción Beautiful Scars. Pero parece que el actor "está un poco desilusionado con Hollywood, pero todo eso podría cambiar con algún nuevo éxito", añade.

Se ha sabido por parte de ambos que su relación siempre ha sido algo compleja y llena de idas y venidas a lo largo de su matrimonio. Además, Will ya reconoció en sus memorias de 2021 que había momentos en su matrimonio donde "ambos eran miserables y claramente algo tenía que cambiar". También escribió: "Nos hemos dado confianza y libertad, con la creencia de que cada uno tiene que encontrar su propio camino".

Pero fue en el año 2022 cuando la relación de ambos tomó un rumbo inesperado. Jada comentó en una entrevista para Extra que su reencuentro en la gala de los Oscar de ese mismo año lo cambió todo.

El actor de Soy leyenda defendió a su mujer abofeteando a Chris Rock tras un comentario desafortunado sobre la alopecia de Jada: "Ese fue un momento en el que supe que nunca me alejaría de Will después de todos esos años pensando que lo haría", confesó la actriz.

A pesar de estar separados, para Jada ese momento en la gala fue algo importante y un punto de inflexión en la relación entre ambos, así lo expresó: "No entré como su esposa, pero me fui como su esposa".

Will Smith y Jada Pinkett Smith en los Oscar | Gtres

Pero no fue hasta mayo de 2024 que ambos decidieron aparecer por primera vez juntos en una alfombra roja tras la revelación de su separación. Fue en el estreno de la película protagonizada por Will, Bad Boys: Ride or Die, donde se pudo ver a la pareja muy acaramelada en compañía de sus hijos Willow Smith y Jaden Smith, así como de Trey Smith, el hijo que Will tiene en común con su exesposa Sheree Zampino.

Su última aparición fue en noviembre de 2024, cuando se pudo ver a ambos salir abrazados del restaurante Crossroads Kitchen en Calabasas, California, tras disfrutar lo que pudo haber sido una cena romántica.

Recientemente, una fuente ha relatado cómo Will y Jada pasaron juntos el Día de Acción de Gracias el pasado mes de diciembre, en una gran reunión de familiares y amigos: "Todos estaban de muy buen humor y muy agradecidos".

Por lo que se sabe hasta el momento, la pareja no vive bajo el mismo techo y siguen viviendo sus vidas libremente, pero siguen compartiendo momentos románticos juntos y en familia.