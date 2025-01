Lily-Rose Depp revela qué película de su padre, Johnny Depp, le traumatizó de niña: "Un recuerdo difícil"

Hay películas que nos marcan de pequeños y no necesariamente tienen por qué ser de miedo para que se nos queden en la retina y no queramos volver a verlas. La hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, tiene claro cuál es la suya.

La actriz se ha llevado muchos elogios por su actuación en la nueva versión de Nosferatu y a sus 25 años está comenzando a dar forma a una carrera cada vez más definida.

Lily-Rose Depp en Nosferatu | Focus Features

Sin embargo, protagonizar la película de terror de Robert Eggers no ha sido para ella tan tenebroso como la primera vez que vio Eduardo Manostijeras.

En una entrevista concedida a Harper's Bazaar, la intérprete ha confesado que a los 3 años sus padres le dejaron ver la icónica película de Tim Burton de 1990 y protagonizó Johnny Depp: "Me traumatizó, pero no porque pensara que daba miedo, sino porque todos eran muy malos con él y me enfadé mucho".

Johnny Depp y Winona Ryder en 'Eduardo manostijeras' | Cordon Press

Hacia el final, cuando los habitantes del pueblo se vuelven contra Eduardo y le echan hasta el castillo donde le crearon, fue el momento más angustioso que recuerda Lily-Rose y desde entonces se ha negado a verlo: "Recuerdo que me quedé petrificada, lo cual es raro, porque no tengo muchos recuerdos de cuando era tan joven. Es un recuerdo difícil de la infancia".

Tras ello quiso comparar el papel de su padre con el de Nosferatu, asegurando que "Eduardo es el bueno y Nosferatu es un poco malo, pero hay una parte de mí que siente un poco de empatía por Nosferatu. Quiero decir, ¿estoy enferma por sentirme así?", bromeó.