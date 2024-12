Robert Eggers explica ESE detalle del aspecto de Nosferatu que no ha dejado indiferente a nadie

Robert Eggers se ha encargado del reto de emular a F.W. Murnau y a Werner Herzog, un siglo y 45 años después respectivamente, con su versión de Nosferatu.

La película, una de las más esperadas del género desde que se anunciara su proyecto hace más de tres años, cuenta con un reparto encabezado por Bill Skarsgard, como el vampiro, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin y Willem Dafoe.

Lily-Rose Depp en Nosferatu | Focus Features

Por su parte, Eggers se trata de un especialista en el cine de terror y folclórico, tal y como demostró con La bruja, El faro y El hombre del norte. Por ello, y por todo el secretismo con el aspecto de su Nosferatu, había creado muchas expectativas entorno al look del monstruo. Y la verdad es que es de lo más aterrador.

Sin embargo, hay un detalle sobre el mismo que muchos espectadores están comentando y del cual se ha defendido el director en una entrevista con Variety.

Spoilers de Nosferatu a continuación.

El director Robert Eggers | Getty Images

Y es que, cuando logramos ver en pantalla al conde Orlok, muchos no esperaban que apareciera con un prominente bigote, aparte de tener el cuerpo putrefacto.

Así se ha justificado Eggers: "Para intentar hacer un vampiro más aterrador que el que hemos tenido en mucho tiempo, volví al folclore. Es algo que me gusta de todos modos, pero el vampiro popular primitivo fue escrito por gente que creía que los vampiros existían. Iba a haber algo bueno allí, y el vampiro del folclore es un cadáver pútrido y no muerto que camina. Así que la pregunta fue: '¿Cómo es un noble de Transilvania muerto?'".

"Eso significa este complejo traje húngaro con mangas muy largas, extraños zapatos de tacón alto y un sombrero peludo. También significa un bigote. No importa lo que pase, no hay forma de que este tipo no pueda tener bigote. Trata de encontrar a una persona de Transilvania que sea mayor de edad que pueda dejarse crecer un bigote y que no tenga bigote. Es parte de la cultura. Si no quieres molestarte en buscar en Google, piensa en Vlad, el Empalador. Incluso Bram Stoker tuvo el sentido común de darle un bigote a Drácula en el libro", argumentó.