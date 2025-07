Keith Urban abandona una entrevista al preguntarle por las escenas de sexo de Nicole Kidman con Zac Efron

Nicole Kidman lleva casada con su marido, el cantante de rock Keith Urban, casi dos décadas y tienen dos hijas en común. El amor que hay en la pareja es más que evidente por lo que muestran públicamente.

A pesar de la amabilidad de Keith, y de que no suele estar envuelto en polémica, hay temas que parece prefiere no tocar.

En una reciente entrevista en la radio australiana Mix 102.3 con los presentadores Hayley y Max, en la que promocionaba su próxima gira mundial, se complicaba cuando el artista accedía a jugar a un juego que se le propone a todos los invitados.

"Wall of Truth", el muro de la verdad en español, una sección en la que los invitados deben responder a una pregunta personal que generalmente les ponga en compromiso.

Nicole Kidman y su marido Keith Urban | Reuters

"¿Qué piensa Keith Urban cuando ve a su bella esposa con hombres jóvenes y guapos como Zac Efron teniendo esas hermosas escenas de amor en la televisión?", le preguntaba el presentador.

Después de un silencio prolongado e incómodo, el equipo del programa entendió que la pregunta no le había hecho ningún tipo de gracia a Keith y que había abandonado la entrevista.

"Creía que nos llevábamos bien con Keith... ¿Tenemos algún problema con Keith Urban ahora?", bromeaba el presentador. "Nos odia, sabía que esto iba a pasar", añadía la copresentadora con culpabilidad.

Urban no se ha pronunciado al respecto y sigue preparando su gira High and Alive World Tour que comienza el 17 de julio. Mientras, Nicole está centrada en su próximo proyecto, el papel protagonista en la adaptación de la novela Girls And Their Horses.