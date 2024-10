Así lleva Keith Urban las escenas de sexo de Nicole Kidman en Babygirl donde acabó "agotada" de tanto orgasmo

Keith Urban habría demostrado un nivel de comprensión y apoyo notable hacia la carrera como actriz de su esposa, Nicole Kidman, incluso cuando se trata de las escenas más atrevidas de esta. A pesar de los recientes comentarios de Kidman sobre acabó agotada con las escenas de sexo en Babygirl, su marido mantendría una perspectiva tranquila.

Según una fuente cercana a la pareja que ha hablado en exclusiva con Daily Mail, Keith se muestra inmutable ante los apasionados encuentros de Kidman en sus proyectos. La clave, al parecer, reside en su capacidad para separar a su esposa del personaje que interpreta: "Cuando Keith ve su trabajo, lo ve como su arte. Ella está interpretando personajes, no está interpretando a Nicole Kidman", comenta la fuente.

Nicole Kidman y Harris Dickinson en Babygirl | Diamond Films

Urban entendería que estas escenas son solo parte de una historia que su esposa está contando. "Él deja de verla como su esposa, la apoya y disfruta del trabajo", detallan. Su actitud no solo evidencia el respeto que tiene por el talento de Kidman, sino también una conciencia clara sobre la naturaleza de la actuación como un proceso profesional.

Además, el cantante preferiría mantenerse al margen de los detalles de estas escenas, optando por saber únicamente la agenda de Kidman para coordinarse en temas familiares: "Keith no quiere saber detalles del guion aparte de su agenda, solo para poder averiguar cuándo se verán y verán a sus hijos".

Nicole Kidman junto a su marido, Keith Urban | Cordon Press

En cuanto a los hijos de la pareja, Urban y Kidman manejan de forma cuidadosa su acceso a las producciones más explícitas de la actriz. Aunque Kidman no tiene reparos sobre su propio trabajo, prefiere que sus hijos no vean ciertas partes de su carrera, igual que no están presentes en cada concierto de su padre.

La relación de Keith Urban y Nicole Kidman deja claro que el verdadero apoyo en pareja trasciende las exigencias del trabajo. Al respetar y celebrar el arte de Kidman sin cuestionarlo, Urban demuestra que, detrás de cada escena, hay un vínculo sólido y una confianza a prueba de cualquier guion.