JUNTO A RYAN REYNOLDS

Blake Lively responde y ve "desesperada" la estrategia de Baldoni con su demanda de 400 millones: "Fracasará"

Tras conocerse que Justin Baldoni ha demandado a Blake Lively y Ryan Reynolds por 400 millones de dólares, la actriz de It Ends with Us ha respondido de forma inmediata con este comunicado.