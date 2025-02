Justin Baldoni dice que Blake Lively "tergiversó" la realidad de la ficción en las escenas de sexo: Las trabas que puso en It Ends With Us

La controversia en torno al rodaje de It Ends With Us ha estallado en una batalla legal entre sus protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni. Lo que comenzó como una adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Colleen Hoover ha derivado en acusaciones de acoso sexual, difamación y extorsión con demandas multimillonarias de por medio.

Lively presentó una demanda contra Baldoni alegando que la acosó sexualmente en el set con besos no deseados, comentarios sobre su vida íntima e intentos de incluir escenas explícitas innecesarias en el guion. En respuesta, Baldoni contrademandó por 400 millones de dólares, acusándola a ella, a su esposo Ryan Reynolds y a su publicista Leslie Sloane por difamación e invasión de la privacidad. Como parte de su defensa, Baldoni lanzó un sitio web, donde expone su versión de los hechos.

Uno de los puntos clave en este enfrentamiento legal son unas notas escritas a mano por Baldoni durante una reunión con la coordinadora de intimidad de la película. Sin embargo, Lively ha afirmado que no hubo tal coordinadora hasta que ella lo exigió, alegando que Baldoni improvisaba besos y hablaba sobre su vida personal en un contexto inapropiado durante la grabación de la película.

Sin embargo, Baldoni sostiene que la coordinadora fue contratada desde el inicio y que Lively se negó a reunirse con ella hasta que no comenzara el rodaje. En consecuencia, Baldoni asegura que tuvo que transmitir personalmente a Lively las sugerencias sobre las escenas íntimas.

Aunque los mensajes de texto proporcionado por Baldoni respaldan su propia versión. En uno de ellos, él le informa a Lively: "Acabo de contratar a una coordinadora de intimidad que me ENCANTA. Te programaré una reunión personal con ella la próxima semana para una presentación". A lo que ella responde: "Me siento bien. Puedo conocerla cuando comencemos :) ¡Gracias de todos modos!".

Más tarde, Baldoni informó a una productora anónima sobre la negativa de Lively: "Solo quería contarte sobre esto: parece que ella no quiere reunirse con la coordinadora de intimidad hasta que comencemos, lo que puede arruinar el flujo de trabajo, pero aún puedo reunirme con ella, por supuesto". Tras este mensaje, la productora autorizó al actor a reunirse con la coordinadora y transmitir la información relevante a Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

En la denuncia de Baldoni se alega que "muchas escenas de sexo no se escribieron con la colaboración y el aporte simultáneos tanto de Lively como de la coordinadora de intimidad, como Baldoni había pretendido durante mucho tiempo. Lively rechazó todas las propuestas de la coordinadora de intimidad para reescribir las escenas ella misma".

El actor expresa que tomó notas mientras estaba reunido con la coordinadora de intimidad para posteriormente compartir la información con Lively durante una de sus "reuniones de escritura de guiones".

"Para Baldoni era importante que la coordinadora de intimidad fuera una mujer para ayudar a crear escenas de sexo que hablaran al público mayoritariamente femenino del libro, es decir, que estuvieran escritas desde la mirada femenina", afirma su demanda.

Las notas de Baldoni, publicadas en su sitio web, contienen términos como "orgasmo", "juegos previos" y "prueba del clítoris", lo que él describe como detalles provenientes de la coordinadora de escenas íntimas y no improvisaciones personales. Según su demanda, Lively no habría distinguido entre una discusión profesional sobre escenas de sexo y una situación de acoso.

En la denuncia de Lively, se expone que el actor agregó personalmente "contenido gráfico", "incluida una escena en la que la Sra. Lively tuvo un orgasmo frente a la cámara". Por su parte, Baldoni afirma que esa acusación es "falsa", insistiendo en que la dirección de la escena del orgasmo vino directamente de la coordinadora de intimidad.

En el documento también se comenta que "lo ideal sería que estas conversaciones se hubieran llevado a cabo directamente entre Lively y la coordinadora de intimidad, como había solicitado Baldoni. Sin embargo, Lively se negó a reunirse con ella, dejando a Baldoni en la posición poco ideal de tener que transmitirle estas notas a Lively en su ático".

Durante la conversación entre los dos actores sobre las escenas explícitas de la película, Lively, ante la sugerencia de la escena del orgasmo, comentó: "Oh, no, soy demasiado mayor para eso". Baldoni, ante la negativa de la actriz, ofreció otra sugerencia en su lugar, también sacada de sus notas de la reunión con la coordinadora de intimidad.

Después de que Baldoni informase a Lively sobre todo lo conversado con la coordinadora, el actor afirma que Lively no fue capaz de distinguir estas conversaciones sobre sus personajes, que contenían lenguaje sexual, de la realidad. Dijo que ella "tergiversó estas ideas como personales, a pesar del hecho de que estaban preparando escenas para sus personajes".

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

Por otro lado, Lively estableció 30 exigencias a la producción para las escenas íntimas, incluyendo la presencia permanente de un coordinador de intimidad y la prohibición de besos improvisados. Además, solicitó un "monitor" de confianza para supervisar las grabaciones y que se evitaran comentarios sexuales sin consentimiento.

Las filmaciones de It Ends With Us fueron suspendidas en junio de 2023 debido a la huelga de guionistas, pero en noviembre, el abogado de Lively envió una lista de 17 condiciones que debían cumplirse antes de reanudar la producción.

Ante estas exigencias, en la demanda de Baldoni se alega que "cualquier improvisación" en las escenas fue "hecha por la propia Lively" y que todos los besos estaban guionizados. Además expresa que las exigencias de la actriz sugieren que no había ningún coordinador de intimidad durante la grabación, a pesar de que se había contratado a uno desde el principio.

Mientras la industria sigue de cerca este conflicto, la batalla legal entre Lively y Baldoni continúa escalando.