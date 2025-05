Justin Baldoni está "sufriendo emocional y económicamente" el desgaste de la batalla con Blake Lively

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue escalando en intensidad, con cada nuevo movimiento judicial generando titulares en Hollywood. Aunque se está luchando por que los detalles específicos del caso se mantengan confidenciales, la tensión entre ambas partes es palpable. Las filtraciones de documentos y mociones se han convertido en una constante diaria, alimentando el interés del público y de los medios de comunicación mientras los preparativos para los juicios, fijados para marzo de 2026, avanzan lentamente.

Esta situación, según nuevas fuentes, habría colocado a Baldoni en una posición especialmente delicada. Frente al poder mediático y económico del matrimonio formado por Blake Lively y Ryan Reynolds, Justin, menos consolidado en la industria, está comenzando a sentir el desgaste.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

Según revela una fuente cercana a la familia a People, Justin Baldoni está centrado en "su familia y su fe" en medio del litigio con Blake Lively. Baldoni pertenece a la fe Bahaí, muy popular entre los famosos de Hollywood.

El actor de It Ends with Us y su mujer Emily están afrontando este proceso rodeados de "un círculo muy unido de amigos leales". La misma fuente asegura que, aunque "el drama de la demanda les está generando estrés a ambos, su matrimonio es sólido y, de hecho, están más unidos que nunca".

"Marzo todavía parece muy lejano", añade el confidente, que también señala que "él está sintiendo claramente el peso financiero y emocional de esta lucha legal". Aun así, quienes le conocen destacan que se mantiene optimista: "Es un tipo muy positivo", insiste, y subraya que Baldoni "cree que las cosas saldrán bien".

En cuanto a su futuro profesional, otra fuente vinculada a la industria sostiene que Baldoni no está preocupado ni por el dinero ni por el rumbo de su carrera: "Tiene mucha confianza en su equipo legal", apunta el medio.