El juez desestima la carta de Justin Baldoni acusando a Blake Lively de extorsionar a Taylor Swift con una advertencia

Tras la filtración de una incendiaria carta en la que se acusaba a Blake Lively de intentar extorsionar a Taylor Swift, la defensa de la actriz ha logrado frenar legalmente su difusión. Un juez federal ha decidido retirar el documento del expediente judicial, calificando la maniobra como inapropiada y potencialmente difamatoria.

La carta, firmada por el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, alegaba que el equipo legal de Lively había contactado con un representante de Taylor Swift, exigiendo que la cantante emitiera un comunicado público en apoyo a la actriz. De no hacerlo, amenazaban con divulgar mensajes de texto personales de años de relación con Lively.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Según la carta, un portavoz de Swift "respondió a estas amenazas inapropiadas y aparentemente extorsivas" en al menos una comunicación escrita con los abogados de Lively. Freedman solicitaba acceso a estos intercambios, argumentando que servirían para probar que Lively está intimidando y coaccionando a testigos dentro del litigio en curso. No obstante, más allá de una fuente anónima "con alta probabilidad de tener información fiable", no se aportaron pruebas adicionales.

Michael Gottlieb, abogado de Blake Lively, negó categóricamente las acusaciones.

Ahora, el juez Lewis Liman, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha resuelto que la carta debe ser eliminada del expediente judicial y lanzaba una advertencia directa al equipo legal de Baldoni: "Se informa a los abogados de que futuros usos indebidos del expediente judicial podrán ser sancionados".

El juez también señaló que el documento tenía un claro propósito mediático, al insinuar que Lively y sus abogados trataron de extorsionar a una figura de alto perfil. Además, recalcó que permitir su inclusión en el proceso convertiría al tribunal en un "depósito de declaraciones difamatorias para el consumo de la prensa".

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

"El Tribunal tiene autoridad para eliminar presentaciones que sean abusivas e impropias", explicaba.

Los abogados de Lively argumentan que la carta fue presentada con la intención de "airear" acusaciones difamatorias a través del sistema judicial. En Nueva York, la ley protege a los medios frente a posibles demandas cuando informan sobre documentos judiciales, lo que habría permitido que las graves acusaciones contra Lively se difundieran ampliamente.

La carta fue registrada pocos días después de que el equipo legal de Baldoni citara formalmente a Taylor Swift para declarar.

Su supuesta implicación en la batalla legal proviene de un encuentro en 2023, cuando Lively invitó a Baldoni a su casa en Nueva York para discutir cambios en una escena de la película It Ends With Us. El director afirma que, una vez allí, fue sorprendido por la presencia de Ryan Reynolds —marido de Lively— y la propia Swift, quienes elogiaron la versión de la actriz y, supuestamente, le presionaron para que aceptara las modificaciones que ella había hecho.