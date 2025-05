Justin Baldoni rompe su silencio en redes tras 5 meses en medio de su conflicto con Blake Lively

Justin Baldoni ha estado alejado del foco mediático durante los últimos meses, desde que salió a la luz su disputa legal con su coprotagonista en It Ends With Us, Blake Lively. La actriz presentó una demanda por acoso sexual en diciembre de 2024, alegando incidentes ocurridos durante el rodaje de la película. Desde entonces, Baldoni ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, mientras Lively, poco a poco, va retomando su vida pública.

Tras cinco meses de completo silencio en redes sociales, Baldoni ha reaparecido en su cuenta de Instagram con una emotiva publicación. El actor ha compartido una tierna fotografía junto a su madre, Sharon, y su esposa, Emily, con motivo del Día de la Madre.

"Mi madre nos dio fe. Mi esposa es la definición perfecta de ella. Nuestros hijos están creciendo en la fortaleza de ese amor. ¡Feliz Día de la Madre a todos!", escribe en el pie de foto acompañado de un emoji de corazón.

En la imagen, se puede ver a Baldoni besando con ternura la cabeza de su madre, mientras su esposa se apoya en su hombro. Además, en la foto aparecen los dos hijos del actor, Maiya, de 9 años y medio, y Maxwell, de 7, abrazando con amor a la familia feliz.

Su último post de Instagram fue del 10 de diciembre de 2024, cuando publicó un vídeo anunciando que It Ends With Us había llegado a Netflix en América tan solo 10 días antes de que Lively lo demandara.

Por ahora, el conflicto legal sigue sin resolverse y se espera que el caso llegue a juicio en marzo de 2026. Además, ya se ha confirmado que Warner Bros. desarrollará una docuserie basada en el caso, lo que añade aún más atención mediática a la disputa.