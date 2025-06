El nuevo Hagrid de la serie de Harry Potter deja claro que no está de acuerdo con J.K. Rowling: "Deberíamos educarnos"

El llamativo proyecto de serie de Harry Potter para HBO, que promete reimaginar la saga desde sus cimientos, se está viendo empañado por la creciente polémica en torno a su creadora, J.K. Rowling. Sus declaraciones cada vez más explícitas contra los derechos de las personas trans han reavivado el debate, y el escrutinio mediático se está dirigiendo ahora hacia los nuevos actores implicados en la producción, y es que la gente quiere saber su postura ante los valores de la autora.

Uno de los primeros en posicionarse ha sido Nick Frost, el actor británico conocido por Zombies Party que encarnará al entrañable Hagrid en la nueva adaptación televisiva.

Frost ha dejado clara su postura respecto a los comentarios de Rowling: "Ella tiene derecho a su opinión y yo a la mía, simplemente no coinciden en absoluto de ninguna manera, forma o aspecto", afirma en The Observer.

La implicación de Rowling en el nuevo proyecto ha generado tensión en parte del público y en colectivos LGTBIQ+, que han criticado la participación de la autora en una franquicia de alcance global.

Frost reconoció que tuvo que desactivar los comentarios en la publicación de Instagram donde anunciaba su fichaje debido a la ola de reacciones negativas.

También le preguntan si teme que la polémica alrededor de Rowling eclipse la serie, y sorprendentemente responde sin desestimar las preocupaciones: "No lo sé, ¿pero quizá no debería olvidarse? No deberíamos simplemente esperar que desaparezca, porque eso lo hace más fácil. Quizá deberíamos educarnos".

Mientras tanto, otros actores del universo Harry Potter han optado por una postura más ambigua. Es el caso de Tom Felton, que dio vida a Draco Malfoy en las películas y está a punto de retomar el personaje en Broadway con Harry Potter and the Cursed Child. Cuando le preguntaron a Felton sobre asociarse de nuevo con Rowling y la controversia, sus declaraciones —percibidas por muchos como evasivas— generaron críticas por no posicionarse con claridad.

"La única cosa que siempre me recuerdo a mí mismo es que he tenido la suerte de viajar por el mundo —aquí estoy en Nueva York— y no he visto nada que una más al mundo que Potter", declaraba. "Y ella es responsable de eso, así que estoy increíblemente agradecido".

Estas diferentes respuestas subrayan la división que existe incluso entre los propios actores del universo mágico, y anticipan que el debate sobre los valores y el legado que representa la saga parece estar lejos de desaparecer.