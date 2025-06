Johnny Depp revela que tres de sus mejores amigos lo abandonaron y traicionaron tras el juicio con Amber Heard: "Me hicieron daño"

Tres años después del mediático juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, el actor ha hablado sobre lo que más le doliódel proceso: la traición de tres de sus mejores amigos.

Heard demandó a Depp, su exmarido, por abuso y él impuso una contrademanda contra ella por difamación, la cual ganó. El caso, que revolucionó la opinión pública, acabó con el despido tanto de Amber como de Johnny de los proyectos laborales en los que trabajaban en ese momento.

Aunque el protagonista de Piratas del Caribe no haya hablado mucho del tema desde el juicio, ha confesado qué es "lo que le duele" de todo esto: "Hay personas, y pienso en tres, que me hicieron daño".

Johnny Depp y Amber Heard | Gtres

"Estaban en las fiestas de mis hijos, lanzándolos por los aires", contaba a The Sunday Times.

"Y, mira, entiendo a la gente que no pudo defenderme, porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta", ha alegado.

Tracey Jacobs, la que fue agente del actor durante treinta años, podría formar parte de ese trío de "traidores" del que hablaba Depp. Jacobs participó en el juicio asegurando que los estudios eran "reacios" a contratarlo por su poca puntualidad en el trabajo.

Johnny ha respondido a esas declaraciones de Tracey: "Mi lealtad es lo último que alguien podría cuestionar. Fue mi agente durante 30 años, pero ella habló en el tribunal sobre lo difícil que yo era".

Sin embargo, el actor decía a finales del año pasado que "no le guarda rencor a nadie": "No tengo todo ese odio dentro, porque el odio requiere cariño. ¿Para qué cargar con ese bagaje?", le decía a The Hollywood Reporter.

Johnny Depp en el Festival de Cine Europeo de Sevilla | Getty Images

Depp se prepara para lanzar su nuevo proyecto, en el que trabaja junto a Penélope Cruz, Day Drinker, pero desde su victoria en el juicio ha ido retomando poco a poco su carrera con cintas como Jeanne du Barry o Modigliani, tres días en Montparnasse.

Por su parte, Amber regresa también al mundo del espectáculo, pero esta vez al teatro, con Spirit of the People.