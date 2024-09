Jada Pinkett Smith se pone seria con este mensaje antes de tomar una drástica decisión

Jada Pinkett Smith, la actriz y esposa de Will Smith, ha decidido poner su cuenta de Instagram en modo privado tras publicar un mensaje enigmático que cuestiona las normas tradicionales de pertenencia en las relaciones de género.

Esta decisión ha extrañado a sus seguidores, debido a que la actriz es muy activa en redes sociales. Esta sorprendente medida llega en un momento donde su vida personal ha estado bajo un intenso escrutinio público, especialmente en lo que respecta a su relación con Will Smith.

Jada Pinkett y Will Smith en los Screen Actors Guild en febrero de 2022 | Gtres

Antes de poner su cuenta privada, la actriz ha subido una publicación "de despedida". Smith ha compartido un texto que decía: "Un hombre puede ELEGIR pertenecer a alguien. Y si lo hace… se le considera noble. A una mujer se le dice que DEBE pertenecer a alguien o… no es digna".

Jada ha continuado diciendo: "Nosotras, simples mujeres mortales, somos dignas simplemente porque existimos. Y aquellas de nosotras que hemos cultivado nuestro Reino dentro de nuestro reino interior y tenemos una relación profunda con el Gran Supremo... Sí ELEGIMOS vincularnos con alguien de este espacio... erigiremos un amor monumental y daremos a luz tesoros".

Jada Pinkett Smith | Getty Images

La actriz no hace referencia directa a su esposo, pero no podemos descartar que pueda ir dirigido al que fuera Principe de Bel - Air, debido a la compleja relación de Jada y Will, que ha sido un tema de interés constante, especialmente tras confirmar que llevan vidas separadas desde 2016 y su decisión de mantener una relación abierta.

Aunque Jada no ha dado una explicación específica sobre esta decisión, sus comentarios sobre las expectativas sociales y los roles de género, junto con las complejidades de su relación con Will Smith, sugieren que busca proteger su privacidad y controlar mejor la narrativa en torno a su vida personal. Sin embargo, por el momento solo se pueden hacer suposiciones, ya que las razones exactas de su decisión siguen siendo inciertas.