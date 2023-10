Las fotos de Jaden Smith poniéndose a cantar y bailar con una silla en la cabeza en mitad de un restaurante en París

La familia de Will Smith y Jada Pinkett Smith ha vuelto a sorprender después de que su hijo, Jaden Smith, haya protagonizado un divertido y curioso momento enseñando sus habilidades artísticas en París, donde se encuentra de visita con motivo de la Semana de la Moda.

El joven actor y rapero siempre se ha mostrado muy abierto y sincero con sus fans, mostrando sus sentimientos al llorar frente a sus seguidores en redes sociales y compartiendo diferentes anécdotas y secretos junto a su familia, como el consumo familiar de drogas psicodélicas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Hace unos meses, Jaden se dejó ver disfrutando de una guerra de pistolas de agua en Los Ángeles junto a sus amigos y es que el actor se muestra muy natural en público y no duda en compartir su cotidianidad en las calles.

En esta ocasión, disfrutando de una noche de fiesta en el restaurante Loulou en París acompañado de varios amigos, Smith ha comenzado a reírse mientras cantaba y bailaba con una silla sobre su cabeza frente a varias personas, sin identificar, que estaban situadas en una mesa distinta a la suya.

Dichas personas parecían no tener relación con Jaden y, aunque le estaban prestando atención, no se inmutaban ante sus características acciones. El resto de los presentes en aquel momento en el restaurante parecían ignorarle.

Para la ocasión y manteniéndose fiel a su estilo urbano, el actor de Karate Kid ha lucido unos pantalones de cuero que ha combinado junto a una camiseta de rejilla negra, unos manguitos abullonados del mismo color y unas gafas de sol oscuras.

Por el momento, Jaden no se ha pronunciado y no ha ofrecido explicaciones al respecto, pero no cabe duda de que estaba pasando un gran rato y disfrutando de la noche.