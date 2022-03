La foto de Willow con su padre, Will Smith, presumiendo de Oscar tras su altercado con Chris Rock

Desde la madrugada del 28 de enero no se habla de otra cosa que no sea de Will Smith. El actor está en boca de todo el mundo después de agredir en directo a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022.

Rock estaba sobre el escenario del Teathre Dolby de Los Ángeles para presentar el Oscar al Mejor Documental cuando hizo una broma sobre el pelo rapado de Jada Pinkett que no sentó nada bien al matrimonio.

Entonces, Will se levantó de su asiento y le dio un bofetón a Chris Rock dejando a todo el mundo consternado por lo sucedido. Horas después de los hecho Will Smith ha publicado un comunicado, que puedes ver aquí, donde pide perdón por su comportamiento y se disculpa, personalmente, con Chris Rock.

Will Smith con su mujer Jada Pinkett y sus hijos Trey, Jaden y Willow tras ganar el Oscar | Getty

Pero, antes de sus disculpas, Will estuvo celebrando que había ganado el Oscar a Mejor Actor por su papel en 'El método William'. Así, pudimos verlo cantar y bailar en la fiesta post-Oscar de Vanity Fair donde estuvo acompañado por su mujer y sus tres hijos, Trey, Jaden y Willow.

Ahora, Willow ha publicado algunas fotos en Instagram Stories donde vemos cómo disfrutaron de estos momentos después de que su padre se llevase el primer Oscar de su carrera.

Así, como puedes ver en el vídeo de arriba, en una foto la vemos a ella muy sonriente junto a su padre sosteniendo la estatuilla. En otra está Jaden celebrando con una copa de champán y, en la última foto, vemos a Jada abrazando a su hijo Jaden.

Will Smith y su hija Willow en la fiesta después de los Oscar | Instagram Stories Willos Smith

