Jada Pinkett confirma el futuro de su matrimonio con Will Smith tras estar 7 años separados

La relación de Jada Pinkett y Will Smith ha sido uno de los temas más comentados de los últimos meses después de que la actriz de Matriz confesara que el matrimonio se separó en el año 2016.

Pero, tras abrirse sobre su relación, hemos visto un acercamiento entre ambos de forma público. De hecho, hace solo unos días Will Smith compartía una foto donde aparecía besando a su mujer.

Ahora, Pinkett ha asistido a The Drew Barrymore Show donde la actriz le dijo sobre su situación con Will Smith: "Siento que tal vez tú y su sombra se separaron de alguna manera en este libro, ya sea que permanezcan juntos para siempre o no. Parece como que permanecerán juntos para siempre".

"Estaremos juntos para siempre", afirma con rotundidad Jada explicando cómo ve su futuro junto a Will.

Además, la actriz reconoce que durante este tiempo que han estado separados se planteó el divorcio pero llegó a la conclusión de que no era un opción: "Lo intenté. Lo intentamos".

También, hace unos días compartió que en la polémica gala de los Oscar 2021 donde Will Smith abofeteó a Chris Rock declaró que llegó al evento separada del actor y salió de la gala siendo su mujer.