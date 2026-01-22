Margot Robbie ha revelado que su relación profesional con Jacob Elordi fue mucho más intensa de lo habitual durante el rodaje de Cumbres Borrascosas, la próxima versión cinematográfica de la obra de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell.

En una reciente entrevista del reparto de la película para Fandango, Robbie ha explicado que suele implicarse emocionalmente con las personas con las que trabaja, pero que en este caso esa conexión se dio de forma especialmente rápida "Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo. Siempre soy esa persona que se siente devastada cuando un trabajo termina y no quiere que acabe nunca. Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob", confiesa.

La actriz ha recordado que, durante los primeros días de rodaje, Elordi, solía permanecer cerca de ella en el set, algo que encajaba con la naturaleza obsesiva de Heathcliff, el personaje que interpreta en la historia: "No sé si Emerald te dijo que hicieras esto o si tú hiciste esto, pero recuerdo los primeros días en el set; él siempre estaba cerca de mí, como en un rincón, vigilando a Cathy", explica Robbie, dirigiéndose a su compañero.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros

Según relata la interprete, la dinámica llegó a afectarle emocionalmente en muy poco tiempo. Para el tercer día de rodaje, explica, empezó a mirar a su alrededor buscando a Elordi y, al no encontrarlo, se sintió incómoda: "Me sentí realmente nerviosa y desorientada. Me sentí bastante perdida, como un niño sin su manta", ha asegurado.

El propio Elordi ha respaldado esa sensación de conexión mutua: "Tenemos una obsesión mutua", afirma el actor, que no ha escatimado elogios hacia su compañera: "Si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, te aseguras de estar a cinco o diez metros en todo momento, observando cómo toma el té o cómo come. Es como una actriz de élite".

Margot Robbie en Cumbres Borrascosas | Warner Bros

Las declaraciones reflejan el intenso clima creativo que se vivió durante el rodaje de Cumbres Borrascosas, una producción que promete trasladar a la pantalla la pasión y el conflicto emocional de uno de los grandes clásicos de la literatura.