Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau hablan sobre su amistad al rodar La fiera: "Hicimos una piña especial"

La fiera pretende desafiar el vértigo de los espectadores con su aterrizaje en cines el próximo 6 de febrero. La película adapta la historia real de los precursores del salto BASE en España, llevando así a la gran pantalla a deportistas de riesgo como Carlos Suárez, Darío Barrio o Armando del Rey.

Sin embargo, la cinta no solo aborda los saltos más extremos que llevaron a cabo. Es un relato sobre los sueños, la pasión, la familia y, sobre todo, la amistad. Una amistad que se siente viva en cada plano, donde los protagonistas demuestran el claro afecto que se reservan unos a otros al compartir su devoción por el salto BASE, el paracaidismo y la escalada.

Las interpretaciones de La fiera se asientan como uno de los puntos fuertes de la película. Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau han sido los encargados de encarnar al trío principal y lo hacen con una veracidad que hace imposible no emocionarse. Todo ello con unas espléndidas Candela González y Stéphanie Magnin completando el reparto.

Construir esta relación afectiva fue una de las tareas más sencillas para el elenco, según parece. Porque, como ellos mismos nos han contado, la amistad no solo formó parte de la ficción; sino que se produjo prácticamente desde el primer día.

Carlos Cuevas empieza explicando que todo comienza "primero en los ensayos, luego empezando a vivir experiencias fuera del rodaje", de las cuales no ha querido entrar en detalles. De igual modo, ha comentado cómo son las cosas en las producciones y cómo incentivan el compañerismo. "Los rodajes tienen esta cosa que es el efecto campamento", comenta: "Estás en una burbuja durante tres meses en los que vives muchas cosas, viajas, duermes en hoteles, estás en unos paisajes increíbles, momentos de espera...". Algo en lo que Bernardeau está totalmente de acuerdo: "Compartes mucho, al final".

Carlos Cuevas en La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

No obstante, Silvestre profundiza en el vínculo que se produjo en cuanto arrancó el proyecto: "Es verdad que desde el primer día que hicimos la lectura de guion ya habíamos empezado a hacer una piña especial".

"De lo que estamos hablando al final es la historia de unos amigos que tenían una amistad muy especial", continúa: "Igual el cuerpo también te predispone a eso, pero al poder leer las secuencias entras un poco en esa dinámica de amistad, de cómo se tiraban pullitas los unos a los otros".

Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernadeu en La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

Y es que La fiera va exactamente de esto que comenta el intérprete de Darío Barrio, de "una amistad muy sana, muy linda, de personas que son muy diferentes, pero que comparten una pasión y como eso los convierte prácticamente en familia".

"Recuerdo el primer día de lectura donde nos conocimos y era como que se venía una amistad linda por delante", sentencia al respecto, dejando claro que la cinta supuso el principio de una bonita relación entre los tres que, viéndolos juntos tantos meses después del rodaje, claramente ha quedado intacta.