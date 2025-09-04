Margot Robbie y Jacob Elordi desatan la pasión, la tensión y el amor secreto con Cumbres Borrascosas: "¿Quieres que pare?"

Jacob Elordi está imparable. Hace unos días lo veíamos en el Festival de Venecia presentando Frankenstein de Guillermo del Toro. Y, ahora lo volvemos a ver en medio de otro clásico con Cumbres Borrascosas.

El tráiler de esta nueva adaptación de la novela de 1847 de Emily Brontë ya se ha estrenado y te deja con ganas de ver mucho más.

La directora Emerald Fennell, conocida por éxitos como Saltburn y Promising Young Woman, es la encargada de traer al cine esta historia de amor gótico, venganza y clase social.

Robbie interpreta a Cathy y Elordi encarna a Heathcliff. Además también veremos al actor de la serie Adolescencia, Owen Cooper, quien hace de la versión joven del personaje de Elordi.