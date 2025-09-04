TRÁILER DE LA PELÍCULA
Margot Robbie y Jacob Elordi desatan la pasión, la tensión y el amor secreto con Cumbres Borrascosas: "¿Quieres que pare?"
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizar Cumbres Borrascosas y ya se ha estrenado el tráiler de esta nueva adaptación para el cine de la directora Emerald Fennell.
Publicidad
Jacob Elordi está imparable. Hace unos días lo veíamos en el Festival de Venecia presentando Frankenstein de Guillermo del Toro. Y, ahora lo volvemos a ver en medio de otro clásico con Cumbres Borrascosas.
El tráiler de esta nueva adaptación de la novela de 1847 de Emily Brontë ya se ha estrenado y te deja con ganas de ver mucho más.
La directora Emerald Fennell, conocida por éxitos como Saltburn y Promising Young Woman, es la encargada de traer al cine esta historia de amor gótico, venganza y clase social.
Robbie interpreta a Cathy y Elordi encarna a Heathcliff. Además también veremos al actor de la serie Adolescencia, Owen Cooper, quien hace de la versión joven del personaje de Elordi.
Publicidad