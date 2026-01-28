Margot Robbie ha aprovechado su paso por El Show de Jimmy Kimmel para hablar con naturalidad y humor de la química que comparte con Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas, una complicidad que se traduce en numerosas escenas románticas.

El tema ha salido a relucir cuando Kimmel ha señalado que la versión de Emerald Fennell eleva el voltaje romántico de la novela de Emily Brontë. Robbie ha matizado que, en el libro, Catherine y Heathcliff "ni siquiera se besan realmente", pero confirma que la adaptación se toma libertades: "Sí, nos besamos mucho", ha admitido entre risas, a lo que añade que ocurre "por toda la propiedad".

La actriz, que ya había hablado de una "obsesión mutua" con Elordi durante el rodaje, explica que el estreno en San Valentín fue una decisión "muy intencional". También ha contado que vio la película con amigas y la ha descrito como un plan ideal para una noche divertida, antes de bromear sobre las comparaciones inevitables que el personaje de Heathcliff podría provocar en las parejas que salgan del cine.

Robbie, ha cerrado la charla con humor, planteando el dilema romántico que la película deja en el aire: "¿Eres Heathcliff o eres Edgar?", una pregunta que, según ella, quizá muchos no quieran responder.