El majestuoso look de Margot Robbie que ha elevado con este collar de Elizabeth Taylor en la premiere de Cumbres Borrascosas

Cumbres Borrascosas es la nueva película de Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes han hablado de la gran química que han tenido en pantalla durante el rodaje de la cinta.

La cinta se trata de una nueva versión de la novela romántica de 1847 escrita por Emily Brontë, obra que ya se ha llevado muchas otras veces al cine. Aunque en esta ocasión la pareja formada por Jacob y Margot promete ser toda una revelación.

Antes del estreno oficial en cines el 14 de febrero los actores han presentado el filme en una premiere por todo lo alto en Los Angeles, California. Donde Margot y Jacob han posado de la mano frente a los fotógrafos.

Robbie ya nos tiene acostumbrados a sus espectaculares looks de alfombra roja pero en esta ocasión ha lucido su vestido más majestuoso. Un diseño de alta costura de Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry hecho a medida ella.

Margot Robbie con el collar de Elizabteh Taylor Taj Mahal | Reuters

Además, lució el icónico collar Taj Mahal de Cartier. Una pieza que Richard Burton regaló a su entonces mujer Elisabeth Taylor en 1972 por su 40 cumpleaños.

Sin duda, Margot sabe cómo elevar la categoría de una alfombra roja en una premiere porque siempre da en el clavo.