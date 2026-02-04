Channing Tatum ha encendido las alarmas entre sus fans después de compartir en Instagram una fotografía en blanco y negro desde lo que parece una consulta médica, en la que aparece tumbado y con bata de hospital. El actor ha acompañado la imagen con un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero bueno. ¡Vamos a por todas!".

Poco después, el intérprete de Magic Mike ha ampliado la información a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido varias radiografías de su hombro. En una de ellas ha escrito: "Un hombro atornillado. ¡Genial!", mientras mostraba una imagen en la que se aprecia un tornillo en la articulación, y en otra señalaba que se trataba de un "hombro separado".

El propio Tatum ya había reconocido el pasado mes de septiembre que se había lesionado durante el rodaje de la próxima película Avengers: Doomsday, aunque por el momento no ha aclarado si aquel percance está directamente relacionado con el problema actual que le ha llevado al hospital.

En la cinta, volverá a ponerse en la piel de Gambito: el superhéroe que siempre quiso interpretar y cuyo rol le llegó con Deadpool y Lobezno. Sin embargo, este regreso al personaje de Marvel podría haberle costado más de lo que esperaba.

Por ahora, el actor no ha dado más detalles sobre el alcance de la lesión ni sobre el tiempo que necesitará para recuperarse, pero su mensaje ha bastado para generar una oleada de apoyo por parte de sus seguidores, que le han enviado ánimos ante este nuevo bache físico.

Sea como sea, la publicación de Instagram se ha llenado de comentarios de apoyo. Una ola de cariño que demuestra que es uno de los actores más queridos de Hollywood.