Chris Hemsworth temia que revelar su riesgo de Alzheimer afectara a su carrera como estrella de Marvel

Chris Hemsworth lleva un tiempo replanteándose su ritmo de trabajo y sus prioridades personales, especialmente después de que en los últimos años haya hablado abiertamente del Alzheimer en su entorno familiar y de su propio riesgo genético de desarrollar la enfermedad. En ese contexto, el actor ha reconocido ahora que no tuvo claro si debía compartir esa información con el público, especialmente teniendo en cuenta su estatus como una de las grandes estrellas de Marvel.

El intérprete de Thor se enteró en 2022, durante el rodaje de su serie documental Limitless With Chris Hemsworth para National Geographic, de que tiene dos copias del gen APOE4, lo que incrementa notablemente el riesgo de desarrollar Alzheimer en el futuro. Sobre la decisión de hacerlo público, en declaraciones a The Guardian, el propio Hemsworth admite: "Me preguntaba si estaba dejando que la gente se involucrara demasiado. ¿Ya no creerán en la estrella de acción ni en el personaje de Marvel? ¿Y quiero que la gente conozca mis miedos e inseguridades hasta este punto?".

Chris Hemsworth impresiona con sus dotes musicales ante 70.000 personas en un concierto de Ed Sheeran | Gtres

El diagnóstico de Alzheimer de su padre fue otro punto de inflexión para el actor, que en 2025 protagonizó junto a él el documental Chris Hemsworth: Road Trip to Remember. Al hablar de ese proyecto, Hemsworth subraya el componente emocional: "Fue profundamente personal. Fue una carta de amor a mi padre. Lo fortaleció por un tiempo y despertó recuerdos que le estaban siendo arrebatados".

Desde entonces, el actor asegura que mucha gente se le acerca para hablarle de la enfermedad, algo que le ha hecho reflexionar sobre el silencio que suele rodear al Alzheimer. "A la gente le gusta fingir que no está pasando, porque les resulta muy incómodo, así que sufren en silencio. La gente te habla del fútbol, del tiempo y de esas cosas, y nadie te pregunta: '¿Cómo estás? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?'", explica.

Chris Hemsworth y su padre Craig | Gtres

Todo ello ha tenido un impacto directo en su manera de afrontar su carrera y su vida personal: "Mis ganas de avanzar se han visto realmente limitadas. Me he vuelto más consciente de la fragilidad de las cosas. Empiezas a pensar: 'Mi papá no estará aquí para siempre'. Y mis hijos ahora tienen 11 y 13 años. Esas noches en las que se peleaban por dormir en nuestra cama, de repente ya no ocurren", confiesa, dejando claro que hoy valora de otra forma el tiempo, la familia y el éxito.