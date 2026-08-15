Marvel revela por fin el nuevo reparto de los X-Men: Profesor X, Tormenta, Cíclope... ¡Y Adam Driver!

Por fin los fans han salido de dudas ya que Marvel ha confirmado en la D23 el reparto de los nuevos X-Men tras años de rumores. La próxima generación de mutantes se unirá al UCM tras Vengadores: Doomsday, cuyo tráiler tienes arriba, y el hype no puede ser más alto.

Al cast ya conocido de Sadie Sink como Jean Grey se le ha unido Kit Connor como Cíclope, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Pícara, Maya Boyd como Tormenta, Christopher Abbott como el Profesor X y Adam Driver como el villano Señor Siniestro. La película se estrenará el 5 de mayo de 2028.

Entre estos nombres llama poderosamente la atención la presencia de Driver, la gran estrella de momento del elenco, como el primer desafío al que se enfrentará el grupo capitaneado por Charles Xavier. Además Inde Navarrette se confirma como una de las actrices emergentes más populares tras ser la sensación en el cine de terror del año con Obsession.

Por otra parte, a Sink ya la vimos hacer su debut en el UCM en SpiderMan: Brand New Day después de su paso por Stranger Things; Kit Connor protagonizó Heartstopper; Weaving es una de las scream queens más valoradas con papeles en cintas como Noche de bodas; Abbott, que ha sido padre recientemente con Aubrey Plaza, estuvo en Girls o The Sinner; y Maya Boyd viene del mundo de Broadway.

Jake Schreier, director de Thunderbolts, también dirigirá X-Men y aún quedan muchos nombres por anunciar, según reveló Kevin Feige.

¿Quién es Señor Siniestro, el villano que interpreta Adam Driver?

Señor Siniestro, cuyo nombre real es Dr. Nathaniel Essex, es un supervillano de Marvel Comics, enemigo clásico de los X-Men. Es un científico del siglo XIX obsesionado con la evolución y la genética humana que, tras la muerte de su hijo, se alió con Apocalipsis, quien lo transformó en un ser inmortal y sobrehumano.

El personaje posee un intelecto superior, puede alterar la forma de su cuerpo a nivel molecular, regenerarse de heridas y volverse intangible. Cuenta con superfuerza, telepatía y telequinesis gracias a la acumulación de genes mutantes robados a lo largo de los años.