Ariana Grande confirma oficialmente su romance con Ricky Alvarez, en el que se estaría apoyando tras anunciar su retirada de la vida pública

La cantante Ariana Grande ha oficializado su relación con Ricky Alvarez en su cuenta de Instagram compartiendo varias imágenes románticas junto al bailarín. Y es que la artista de 33 años ha publicado en su perfil una serie de fotografías en las que aparece abrazada a Alvarez.

Por su parte, el bailarín de 35 años le ha respondido en sus historias de Instagram compartiendo una instantánea de Grande luciendo una camiseta con la palabra "Petal", además de subir a historias la misma publicación del abrazo que publicó la intérprete.

Esta confirmación en redes llega un mes después de que Page Six revelara en exclusiva el reencuentro sentimental de la pareja, quienes mantuvieron una relación entre 2015 y 2016, tras la ruptura de la artista con Ethan Slater.

Según explicaron fuentes cercanas al medio, la cantante se ha apoyado de forma constante en Alvarez durante su gira Eternal Sunshine, valorando especialmente que este "ha mantenido una estrecha relación con la familia de Ariana a lo largo de los años" y que "se ha esforzado por estar presente y apoyarla durante su gira, lo cual no ha pasado desapercibido".

La publicación de estas románticas imágenes coincide con los preparativos de la artista para alejarse temporalmente de los focos en cuanto concluya su tour el próximo mes de septiembre.

Según confirmó su propio representante, la cantante se tomará un "merecido descanso" tras haber soportado un "escrutinio público constante e interminable", tiempo libre que planea disfrutar junto a su familia, amigos y su recién oficializado novio.