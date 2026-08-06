Emma Heming confiesa la culpa que siente por celebrar su 50 cumpleaños mientras Bruce Willis sufre demencia: "Vives de luto"

La lucha familiar contra la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis ha dejado un nuevo testimonio sobre el desgaste emocional que vive su familia.

Y es que Emma Heming ha confesado en el podcast Making Space la culpa y los sentimientos encontrados que experimentó al celebrar su 50 cumpleaños en medio de la grave enfermedad de Bruce Willis.

La empresaria reconoció sus dudas iniciales sobre si festejar esta celebración: "La verdad es que últimamente no he tenido muchas ganas de celebrar nada. No estaba segura de si realmente quería hacer algo, pero una amiga me insistía: 'No te puedes perder tu 50 cumpleaños. Tienes que celebrarlo de alguna manera'. Le di vueltas al asunto y pensé: '¿Sabes qué? No quiero mirar atrás y pensar: ¿Por qué no celebré mis 50?'".

Aunque reconoció la necesidad de celebrar esta fecha, en aquel momento le costó tomar la decisión: "Creo que la culpa es algo que siempre voy cargando, pero he aprendido que realmente no sirve de nada. Lo que sé es que siempre vuelvo a preguntarme: '¿Qué querría mi marido para mí?' Él querría que celebrara mi vida con mis amigos y familiares".

Bruce Willis y su mujer Emma Hemming | Cordon Press

Emma Heming, que ejerce como cuidadora principal del intérprete mientras este reside en una vivienda adaptada con personal a tiempo completo, abordó lo que supone convivir con una enfermedad neurodegenerativa progresiva: "Vives constantemente de luto. Yo simplemente he aprendido a sobrellevarlo".

Asimismo, quiso desmentir ciertos mitos recurrentes sobre la variante que sufre la estrella de cine, la cual afecta principalmente a sus capacidades de comunicación: "La gente dice: 'Oh, ¿se acuerda de quién eres?'. Bueno, sí, porque no tiene Alzheimer, tiene demencia frontotemporal. Creo que es un error muy común pensar que, cuando pensamos en demencia, pensamos en pérdida de memoria".

A este complejo panorama se suma que Willis padece anosognosia, una condición neurológica que le impide reconocer su propia patología. Una circunstancia que su esposa asume con resignación y cierto alivio: "Bruce nunca, nunca se dio cuenta. Creo que esa es la bendición y la maldición de todo esto: que nunca relacionó los puntos de que tenía esta enfermedad, y estoy muy contenta por eso. Me alegra mucho que no lo sepa".